STF

Ministro Flávio Dino não vê ilegalidade em prisão preventiva de Deolane

Ele rejeitou reclamação constitucional apresentada pela defesa da influencer e negou liberdade por habeas corpus de ofício

Metrópoles

Publicado em 24 de maio de 2026 às 10:53

Deolane Bezerra Crédito: Divulgação

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou uma reclamação constitucional apresentada pela defesa de Deolane Bezerra contra a prisão preventiva da influencer. O magistrado afirmou não ver ilegalidade na detenção para conceder liberdade à empresária. Classificada como integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), Deolane é investigada por um esquema de lavagem de dinheiro.

Na decisão publicada neste domingo (24/5), ao analisar se haveria brecha para atuação direta, o ministro enfatizou que o instrumento jurídico não poderia ser utilizado para saltar etapas processuais ou substituir os recursos cabíveis nas instâncias inferiores.