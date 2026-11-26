MUDANÇA

Ministro reafirma que não há chance de adiar início da jornada 5x2

A implementação do fim da escala 6x1 começa oficialmente em 16 de dezembro de 2026

Estadão

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 12:12

Luiz Marinho Crédito: Valter Campanato/ Agência Brasil

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta quinta-feira, 26, que não há possibilidade de adiamento do início da implementação gradual da redução da jornada de trabalho de 6x1 para 5x2.

A implementação do fim da escala 6x1 começa oficialmente em 16 de dezembro de 2026, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional 141/2026. "Não há possibilidade de postergação, porque nós estamos ajustando com cada setor. As empresas interessadas, ao invés de ficar fazendo onda, estão tentando resolver a questão", afirmou em evento do setor aéreo em Brasília.

O ministro afirmou ainda que a Confederação Nacional da Indústria (CNI), que protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF), contra o decreto e a portaria do governo federal que regulamentam a redução da jornada de trabalho e a escala 5x2, não entrou em contato com a Pasta do Trabalho e Emprego para conversas antes de levar a questão ao Judiciário. A CNI pede que os dois atos sejam declarados inconstitucionais.

Veja o que muda com fim da escala 6x1 1 de 14

"A CNI, ao invés de pedir para conversar, para entender, entrou com pedido no STF. Eles ficam lá provocando o Judiciário. Já falei, isso não vai rolar. Vamos cuidar do interesse dos trabalhadores e das empresas, mas algumas entidades empresariais preferem tumultuar", afirmou ele.

A CNI argumenta, na ação direta de inconstitucionalidade (ADI), que a União "extrapolou seus limites de poder ao instituir regras que deveriam ser definidas por meio de lei aprovada pelo Congresso Nacional".

Os atos que motivaram a ação tratam dos turnos ininterruptos de revezamento, da compensação de horas, do cálculo do salário-hora, de horas extras, da remuneração do repouso semanal, da aplicação de normas coletivas, dentre outras definições.