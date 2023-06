Missionário brasileiro é encontrado morto três dias depois de sumiço no Quênia

. Crédito: Reprodução/Instagram @mcm_kenya

Autoridades e familiares confirmaram, neste sábado, 10, que o corpo encontrado carbonizado dentro de um veículo também queimado em Nairóbi, capital do Quênia, é do pastor e missionário brasileiro Francisco Antônio Chagas Barbosa. "Chiquinho", como era conhecido, estava desaparecido desde a última quarta-feira, 7, depois de sair de casa para ir a um supermercado.



Visto pela última vez por volta das 15 horas, Francisco fez o último contato por telefone às 16h03. Pela noite, testemunhas avistaram o carro do pastor em alta velocidade com um grupo de jovens que seriam os sequestradores. Desde então, família e amigos se mobilizaram junto à polícia local para localizá-lo.

Em comunicado oficial nas redes sociais, Franciane Barbosa confirmou a morte do marido e relatou que Francisco foi executado a tiros dentro do próprio carro por dois homens que, em seguida, atearam fogo ao veículo com o corpo dentro.

"Ele deixa um legado impar em missões. Seu trabalho alcançou crianças, viúvas, povos que lutavam contra a fome e a sede. São incontáveis as sementes deixadas, bíblias distribuídas e vidas que foram salvas pelo Senhor por conta de sua dedicação à obra", escreveu na publicação.

Francisco participava da Corner Stone Intercommunity Church Utawala, além de ser ligado à Missão Cristã Mundial (MCM). No perfil da missão no Quênia, o pastor compartilhava vídeos e fotos do trabalho realizado na região.

Em situação semelhante, o pastor já havia sido sequestrado no passado, episódio em que sofreu agressões, mas conseguiu sair com vida.