Mistério cerca morte de oficial da Marinha de 33 anos em centro de pesquisa na USP

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Metrópoles
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 07:39
A Polícia Federal (PF) investiga a morte da oficial da Marinha do Brasil Beatriz Fickert Santoro, de 33 anos, ocorrido nessa quinta-feira (24/9), no Centro de Pesquisas da Marinha dentro da Universidade de São Paulo (USP), no Butantã, zona oeste de São Paulo. Segundo o registro policial, ela já chegou morta ao Hospital Universitário, que fica a poucos minutos de distância.
Beatriz trabalhava como oficial engenheira mecânica da Marinha no centro de pesquisas. Ela foi levada ao hospital por uma médica da Marinha, que é capitã de corveta. As causas da morte não foram esclarecidas.
Oficial da Marinha morreu em centro de pesquisa na USP