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Mistério cerca morte de oficial da Marinha de 33 anos em centro de pesquisa na USP

Oficial chegou morta ao Hospital Universitário, a poucos minutos do local de trabalho

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 07:39

Beatriz Fickert Santoro
Beatriz Fickert Santoro Crédito: Reprodução

A Polícia Federal (PF) investiga a morte da oficial da Marinha do Brasil Beatriz Fickert Santoro, de 33 anos, ocorrido nessa quinta-feira (24/9), no Centro de Pesquisas da Marinha dentro da Universidade de São Paulo (USP), no Butantã, zona oeste de São Paulo. Segundo o registro policial, ela já chegou morta ao Hospital Universitário, que fica a poucos minutos de distância.

Beatriz trabalhava como oficial engenheira mecânica da Marinha no centro de pesquisas. Ela foi levada ao hospital por uma médica da Marinha, que é capitã de corveta. As causas da morte não foram esclarecidas.

Oficial da Marinha morreu em centro de pesquisa na USP

Beatriz Fickert Santoro por Reprodução
Beatriz Fickert Santoro por Reprodução
Beatriz Fickert Santoro por Reprodução
Beatriz Fickert Santoro por Reprodução
Beatriz Fickert Santoro por Reprodução
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Beatriz Fickert Santoro por Reprodução

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