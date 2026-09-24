VESTIÁRIO

Moda vintage resgata referências dos anos 90 e 2000 e ganha força entre a Geração Z

Busca por identidade, memória afetiva e consumo mais consciente impulsiona interesse por peças que revisitam outras décadas

Millena Marques

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 18:25

Reserva resgata os anos 90 e 2000 em novo sneaker R-OSAKA Crédito: Divulgação

A nostalgia dos anos 90 e 2000 deixou de ser apenas uma referência estética e passou a ocupar um espaço cada vez maior no comportamento de consumo. O interesse por peças vintage e pela estética retrô cresce especialmente entre a Geração Z, que encontra em produtos de outras décadas uma forma de expressar identidade, recuperar memórias e estabelecer novas relações com a moda.

Uma pesquisa realizada pela Mission Brasil aponta que mais de 90% dos consumidores já foram influenciados pelas redes sociais a comprar itens nostálgicos, principalmente entre a Geração Z. Nesse grupo, as roupas aparecem como o segundo produto vintage mais adquirido atualmente, ao lado dos calçados, mostrando como referências de décadas passadas vêm sendo incorporadas ao guarda-roupa contemporâneo.

O movimento também está relacionado a uma mudança na forma como os consumidores se conectam com os produtos. Segundo o levantamento, a memória afetiva é o principal motivo para a compra de itens vintage. A ligação com uma lembrança é decisiva para 42% dos entrevistados, enquanto 22,9% apontam o vínculo emocional com a marca como fator de influência. Para outros 20%, a sensação de conforto e proximidade também é uma razão importante para escolher produtos com características retrô.

O interesse não está, portanto, apenas na aparência de um produto. Entre os fatores que mais chamam a atenção na hora da compra, o design aparece em primeiro lugar, citado por 35% dos consumidores. A história da marca é relevante para 24%, seguida pela funcionalidade, com 23%, e pela exclusividade, apontada por 15%.

Na moda, esse resgate aparece em diferentes peças e ganha força especialmente entre os tênis, que voltam a incorporar volumes, materiais e construções associados aos modelos esportivos de décadas passadas. A estética Y2K, referência aos anos 2000, também contribui para esse movimento ao aproximar elementos da cultura pop e do vestuário daquela época do cotidiano atual.

É nesse contexto que a Reserva GO, linha de calçados e acessórios da Reserva, apresenta o R-OSAKA, sneaker que revisita referências dos anos 90 e 2000 a partir de uma leitura contemporânea. O modelo chega em duas versões, Retrô e Dad Shoes, combinando diferentes materiais, volumes e texturas inspirados na estética esportiva vintage.

“Queríamos um tênis que carregasse a nostalgia dos anos 2000, mas com um pé no futuro. O R-OSAKA nasceu de escutar o que o público busca hoje: conforto, versatilidade e um design marcante. O resultado surpreendeu a todos, com um sneaker que traduz uma das principais tendências da moda com uma identidade própria e reforça o olhar da Reserva para o que vem pela frente”, afirma Emiliana Green, head da Reserva GO, vertical de calçados e acessórios da Reserva.