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Morador perde acesso à própria casa, tem carro furtado e Justiça manda empresa pagar indenização

Tribunal considerou que a interdição de uma passagem de nível obrigou proprietário a deixar o veículo em local ermo e inseguro

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 13:21

Morador perde acesso à própria casa, tem carro furtado e Justiça manda empresa pagar indenização
Morador perde acesso à própria casa, tem carro furtado e Justiça manda empresa pagar indenização Crédito: Imagem gerada pela IA

A Vale S/A foi condenada pela Justiça a pagar R$ 6,2 mil por danos materiais a um morador de Antônio Dias, no Vale do Aço, em Minas Gerais, que teve o carro furtado depois que a empresa desativou uma passagem de nível que dava acesso à propriedade. A decisão é da 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

Segundo o processo, a passagem de nível ficava em frente ao imóvel e foi interditada pela Vale, responsável pela administração da ferrovia. A alternativa indicada pela empresa ficava a cerca de dois quilômetros de distância, mas, conforme constatado pela Justiça, não havia uma estrada contínua que permitisse o acesso de veículos até a residência.

Sem conseguir chegar em casa de carro, o morador passou a estacionar o veículo, um Fiat Uno 1994, às margens da linha férrea, em um local considerado ermo. De lá, precisava caminhar aproximadamente 400 metros até a propriedade. A situação resultou primeiro no arrombamento do automóvel, em dezembro de 2019, quando a bateria foi furtada. Meses depois, em maio de 2020, o carro acabou levado. O proprietário então acionou a Justiça para pedir o ressarcimento dos prejuízos e indenização por danos morais.

Vale alegou que agiu por segurança

No processo, a Vale afirmou que a retirada da passagem de nível foi necessária para garantir a segurança da operação ferroviária. Segundo a empresa, o trecho apresentava curvas sinuosas e baixa visibilidade. A companhia também argumentou que havia construído uma travessia alternativa e que o próprio morador teria assumido o risco ao decidir não utilizá-la. A Vale sustentou ainda que os furtos foram praticados por terceiros em uma área pública e que não teria responsabilidade pelos crimes.

Em primeira instância, a Justiça havia negado os pedidos do morador. O entendimento era de que a empresa não havia cometido ato ilícito e que não existia relação direta entre a retirada da passagem e a ação dos criminosos. O proprietário recorreu. Ao julgar o recurso, a relatora, desembargadora Lílian Maciel, concluiu que a Vale não poderia eliminar o acesso utilizado pelos moradores sem oferecer uma alternativa efetiva para a chegada de veículos à propriedade.

Para a magistrada, a empresa criou uma situação de risco ao obrigar o morador a deixar o carro em um local afastado e vulnerável. “A Vale tinha o direito e o dever de adotar medidas de segurança ferroviária, mas não lhe era lícito suprimir o acesso utilizado pelos moradores sem disponibilizar solução efetiva”.

A desembargadora reconheceu que o furto foi praticado por terceiros, mas considerou que a conduta anterior da empresa contribuiu para criar as condições que expuseram o veículo. “A prática criminosa foi a causa imediata, mas não elimina a relevância causal da conduta antecedente da concessionária”.

Danos morais foram negados

Apesar da condenação pelos prejuízos materiais, a Justiça não concedeu indenização por danos morais. Segundo a relatora, embora o caso tenha provocado transtornos ao morador, não foram apresentadas provas de um abalo psicológico significativo que justificasse esse tipo de reparação. O voto de Lílian Maciel foi acompanhado pelos desembargadores Luiz Gonzaga Silveira Soares e Fernando Caldeira Brant.

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