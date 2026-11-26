'IRRITADAH'

Moradora é condenada por enviar figurinha homofóbica em grupo de condomínio

Mensagens foram direcionadas a vizinho em conversa no WhatsApp; decisão também fixou indenização por danos morais

Thais Borges

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 12:17

Whatsapp Crédito: Pexels

A 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) manteve, de forma unânime, a condenação de uma moradora por injúria qualificada por elementos discriminatórios contra um vizinho. As ofensas, motivadas pela orientação sexual da vítima, foram publicadas no grupo de WhatsApp do condomínio. As informações são da assessoria do TJDFT.

De acordo com o processo, em novembro de 2020, o morador, que é homossexual, questionou no grupo a demora da administração em responder a uma solicitação. Na ocasião, a ré começou a fazer comentários provocativos sobre a vida afetiva e sexual dele, passou a tratá-lo no feminino e enviou duas vezes uma figurinha de um homem associada a um estereótipo de homossexualidade, acompanhada da palavra "irritadah". As mensagens continuaram mesmo após a vítima pedir respeito e apontar o caráter homofóbico das manifestações.

Ao recorrer da sentença da 2ª Vara Criminal de Águas Claras, a defesa argumentou que a vítima havia perdido o prazo legal para manifestar interesse na continuidade do processo, requisito exigido à época para esse tipo de crime. Também alegou ausência de intenção discriminatória, sustentando que as mensagens tinham caráter de brincadeira. Além disso, questionou a autenticidade das capturas de tela apresentadas como prova. Durante o processo, a acusada confirmou ter enviado as mensagens, mas negou a intenção de ofender o vizinho.

Ao julgar o recurso, a Turma rejeitou a alegação de perda do prazo. Para os desembargadores, o registro da ocorrência policial no mesmo dia dos fatos, acompanhado de um relato detalhado das ofensas e da identificação da autora, demonstrou a intenção da vítima de que o caso fosse investigado.

Em relação à intenção de ofender, o colegiado entendeu que o caráter discriminatório ficou demonstrado pelo conjunto das mensagens, e não apenas pelo uso isolado de uma palavra no feminino. Para o relator, "a continuidade da conduta, depois de expressamente cientificada acerca do significado ofensivo atribuído às mensagens, enfraquece a versão defensiva e evidencia a vontade consciente de persistir na humilhação". Os magistrados também ressaltaram que o fato de a acusada se declarar integrante da comunidade LGBTQIA+ não descaracteriza a prática do crime.

A Turma também considerou válidas as provas digitais apresentadas no processo. Segundo o entendimento dos desembargadores, a defesa não apresentou indícios concretos de adulteração das capturas de tela, enquanto a própria ré reconheceu a autoria das mensagens. Além disso, o conteúdo dos registros foi considerado compatível com os depoimentos da vítima.