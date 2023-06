Moradores relatam tremores de terra no litoral e interior de São Paulo

Moradores da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, e em cidades do Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, relataram ter sentido um forte tremor de terra na manhã desta sexta-feira (16). O Instituto de Sismologia da USP notificou um abalo de magnitude 3,9 na região de Itariri (SP) às 8h11.



De acordo com o G1, há relatos de moradores de Itanhaém, Peruíbe, Miracatu e Registro, que sentiram os tremores.



Eliana Diniz mora em Peruíbe e disse ter sentido o tremor às 8h22. “Moro no conjunto habitacional da CDHU. Eu estava no quarto, senti tudo tremer e veio alerta no meu celular e no dos meus filhos”, explica sobre um comunicado enviado pelo Google ao aparelho.