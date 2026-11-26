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Carol Neves
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 09:24
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como Débora do Batom, a deixar temporariamente a prisão domiciliar para assistir à apresentação de Natal do filho. A decisão foi assinada na quarta-feira (25) e permite que a cabeleireira compareça ao evento escolar marcado para o próximo domingo (29), em Paulínia, no interior de São Paulo.
A autorização é válida exclusivamente para a data da apresentação. Segundo informações da Agência Brasil, o evento será realizado na escola onde o filho de Débora estuda, e a defesa apresentou um pedido ao STF acompanhado de uma declaração da instituição de ensino que comprova a participação da criança na cantata.
Na decisão, Moraes ressaltou que a liberação tem caráter excepcional e não modifica as demais medidas cautelares impostas à condenada.
Débora do Batom
"Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização do evento, em 29/11/2026, o que não dispensa a ré do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas", escreveu o ministro.
De acordo com a decisão, os advogados deverão apresentar, em até 48 horas após a realização da apresentação, documentos que comprovem o comparecimento de Débora ao evento.
Quem é Débora do Batom
Débora Rodrigues dos Santos ficou conhecida nacionalmente após escrever, com batom, a frase "Perdeu, mané" na escultura A Justiça, localizada em frente à sede do STF, durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.
A cabeleireira foi condenada a 14 anos de prisão por participação nos ataques às sedes dos Três Poderes. A condenação inclui crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.
Em março de 2025, Moraes autorizou que Débora deixasse a prisão para cumprir a pena em regime domiciliar, considerando que ela tem filhos menores de idade.
A condenada também está submetida ao monitoramento por tornozeleira eletrônica, à proibição de utilizar redes sociais e à restrição de contato com outros investigados e réus relacionados aos atos de 8 de janeiro.
Em outubro de 2026, Moraes autorizou a progressão da pena para o regime semiaberto, mas manteve a prisão domiciliar por considerar a modalidade mais benéfica à condenada.
Segundo informações divulgadas sobre a execução penal, Débora havia cumprido 3 anos, 8 meses e 24 dias de pena efetiva. Com a contabilização de 214 dias de remição, o período reconhecido chegava a 4 anos, 2 meses e 28 dias.