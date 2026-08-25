Moraes autoriza Bolsonaro a trocar três sessões de fisioterapia por uma

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Metrópoles
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 21:38
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a concentrar o tratamento fisioterapêutico em uma única sessão semanal de duas horas.
A decisão, proferida nessa segunda-feira (24), substitui os três atendimentos semanais de uma hora anteriormente permitidos ao ex-presidente, em prisão domiciliar desde março deste ano.