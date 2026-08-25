BRASIL

Moraes autoriza Bolsonaro a trocar três sessões de fisioterapia por uma

Defesa alegou que sessões de uma hora eram insuficientes; atendimento passará a ocorrer às segundas-feiras

Metrópoles

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 21:38

Bolsonaro Crédito: ebastião Moreira/EFE

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a concentrar o tratamento fisioterapêutico em uma única sessão semanal de duas horas.