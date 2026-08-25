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Moraes autoriza Bolsonaro a trocar três sessões de fisioterapia por uma

Defesa alegou que sessões de uma hora eram insuficientes; atendimento passará a ocorrer às segundas-feiras

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 21:38

Ministro relator afirma que Papudinha tem condições de manter Bolsonaro preso para cumprir pena. S
Bolsonaro Crédito: ebastião Moreira/EFE

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a concentrar o tratamento fisioterapêutico em uma única sessão semanal de duas horas.

A decisão, proferida nessa segunda-feira (24), substitui os três atendimentos semanais de uma hora anteriormente permitidos ao ex-presidente, em prisão domiciliar desde março deste ano.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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