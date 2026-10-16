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Moraes autoriza convidados em aniversário da filha de Bolsonaro neste domingo

Autorização foi concedida pelo ministro do STF, nesta sexta, após a defesa solicitar permissão para um almoço familiar na data

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 15:58

Laura Bolsonaro
Laura Bolsonaro com o pai Crédito: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) poderá reunir dez convidados em sua residência, neste domingo (18), para celebrar o aniversário da filha Laura Bolsonaro. A autorização foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (16), após a defesa solicitar permissão para realizar um almoço familiar na data.

O pedido apresentado pelos advogados incluía uma relação nominal das pessoas que poderiam entrar e permanecer no imóvel durante o período necessário à comemoração. Moraes autorizou a presença dos dez nomes indicados, restringindo a permissão à realização do almoço de aniversário.

Laura Bolsonaro é filha caçula do ex-presidente

Laura Bolsonaro por Alan Santos/PR
Laura Bolsonaro com o pai por Reprodução
Laura Bolsonaro com o pai por Reprodução
Laura Bolsonaro com o pai por Reprodução
Laura Bolsonaro com o pai por Reprodução
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Laura Bolsonaro por Alan Santos/PR

A decisão estabelece que todos os convidados deverão respeitar as regras e os procedimentos de segurança determinados para o acesso e a permanência na residência, além de seguir as orientações dos agentes responsáveis pelo local.

O ministro também determinou que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e o diretor do Núcleo de Custódia da Polícia Militar sejam comunicados imediatamente para que adotem as providências necessárias ao cumprimento da autorização.

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Tags:

Jair Bolsonaro Alexandre de Moraes Stf Aniversário Laura Bolsonaro

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