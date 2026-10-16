COMEMORAÇÃO

Moraes autoriza convidados em aniversário da filha de Bolsonaro neste domingo

Autorização foi concedida pelo ministro do STF, nesta sexta, após a defesa solicitar permissão para um almoço familiar na data

Estadão

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 15:58

Laura Bolsonaro com o pai Crédito: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) poderá reunir dez convidados em sua residência, neste domingo (18), para celebrar o aniversário da filha Laura Bolsonaro. A autorização foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (16), após a defesa solicitar permissão para realizar um almoço familiar na data.

O pedido apresentado pelos advogados incluía uma relação nominal das pessoas que poderiam entrar e permanecer no imóvel durante o período necessário à comemoração. Moraes autorizou a presença dos dez nomes indicados, restringindo a permissão à realização do almoço de aniversário.

Laura Bolsonaro é filha caçula do ex-presidente 1 de 5

A decisão estabelece que todos os convidados deverão respeitar as regras e os procedimentos de segurança determinados para o acesso e a permanência na residência, além de seguir as orientações dos agentes responsáveis pelo local.