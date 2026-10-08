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Moraes determina emissão de mandado de prisão contra Eduardo Bolsonaro

A medida foi determinada após o ministro mandar executar a condenação de quatro anos e dois meses de prisão pelo crime de coação no curso do processo

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  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 16:51

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (8) a expedição de um mandado de prisão contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos.

A medida foi determinada após o ministro mandar executar a condenação de Eduardo a quatro anos e dois meses de prisão pelo crime de coação no curso do processo. A pena foi definida no processo que trata do tarifaço do governo de Donald Trump contra as exportações brasileiras.

Eduardo e Heloisa Bolsonaro

Eduardo e Heloísa são pais de Jair Henrique e Georgia por Reprodução
Michelle e Heloisa Bolsonaro por Reprodução
Eduardo e Heloisa com amigos por Reprodução
Heloisa, Eduardo e Georgia Bolsonaro por Reprodução
Heloisa Bolsonaro por Reprodução
Heloisa Bolsonaro por Reproduçào
Heloisa e a filha Georgia por Reprodução
Família de Eduardo Bolsonaro está vivendo nos EUA por Reprodução
Eduardo e Heloisa Bolsonaro por Reprodução
Heloisa ao lado de Michelle Bolsonaro por Reprodução
Novo instagram de Heloisa Bolsonaro por Reprodução
Cartão de visita entregue a vizinhos por Reprodução
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Eduardo e Heloísa são pais de Jair Henrique e Georgia por Reprodução

Moraes também determinou o cancelamento dos passaportes do ex-parlamentar.

Na prática, Eduardo não deve cumprir a pena enquanto estiver no exterior. O ex-deputado é aliado de Trump, e um eventual pedido de extradição dificilmente será cumprido pelo governo norte-americano.

Ao determinar as medidas, Moraes decretou o trânsito em julgado da ação penal em que Eduardo foi condenado pelo STF, ou seja, o fim da possibilidade de apresentação de recursos.

No mês passado, a Primeira Turma do Supremo rejeitou o recurso protocolado pela Defensoria Pública da União (DPU) para anular a condenação.

O ex-deputado não apresentou defesa particular e foi defendido pelo órgão.

Em junho deste ano, o colegiado concordou com a acusação apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e entendeu que há provas para concluir que o ex-deputado articulou o tarifaço dos Estados Unidos contra as exportações brasileiras para tentar evitar a condenação de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no processo da trama golpista.

Além disso, outras medidas, como a revogação dos vistos de ministros da Corte e do governo federal e a aplicação das sanções econômicas da Lei Magnitsky, também tiveram o mesmo objetivo, conforme o entendimento da Corte. 

Desde o ano passado, Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e perdeu o mandato de parlamentar por faltar às sessões da Câmara dos Deputados.

Tags:

Alexandre de Moraes Eduardo Bolsonaro Justiça

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