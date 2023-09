Moraes homologa acordo de delação premiada e concede liberdade a Mauro Cid

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), homologou o acordo de colaboração premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), o tenente-coronel Mauro Cid. O ministro ainda concedeu liberdade provisória a Cid.



Cid terá que cumprir medidas cautelares como uso de tornozeleira eletrônica, limites de sair de casa à noite e nos fins de semana, e afastamento das funções no Exército.



A homologação vem depois que Cid fechou um acordo para colaboração com a Polícia Federal, como parte do inquérito sobre milícias digitais e outras investigações que surgiram a partir dessa.