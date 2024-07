JUSTIÇA

Moraes mantém prisão de acusados do assassinato de Marielle

Ministro do Supremo seguiu parecer da PGR

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quarta-feira (3) manter a prisão dos irmãos Brazão e do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa.