Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Moraes nega visitas de pré-candidatos à presidência do Senado a Bolsonaro

Aliados do ex-presidente queriam discutir a disputa pelo comando da Casa, marcada para o início de 2027

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 12:34

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou os pedidos de autorização para que dois senadores visitassem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os parlamentares anunciaram na semana passada que pretendem disputar a presidência do Senado Federal no início de 2027, em uma eleição que também terá o atual comandante da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), candidato à reeleição.

Segundo a CNN Brasil, a movimentação preocupa aliados de Bolsonaro, que temem que o lançamento de duas candidaturas do mesmo campo político provoque uma divisão na oposição e favoreça a permanência de Alcolumbre no cargo.

Visitas políticas a Bolsonaro na prisão

Visitas políticas a Bolsonaro na prisão por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Visitas políticas a Bolsonaro na prisão por ebastião Moreira/EFE
Visitas políticas a Bolsonaro na prisão por Fellipe Sampaio/STF
visitas políticas a Bolsonaro na prisão por Maiara Baloni/ Arte Correio
VISITAS por Departamento de Estado dos EUA/Divulgação
1 de 5
Visitas políticas a Bolsonaro na prisão por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A intenção dos dois pré-candidatos era conversar com o ex-presidente sobre a estratégia para a eleição. A defesa de Bolsonaro formalizou os pedidos de visita a Moraes após o anúncio das candidaturas.

As solicitações ocorreram poucos dias depois de Bolsonaro receber em casa Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.

Mais recentes

Imagem - Homem que ficou impotente e perdeu a fertilidade em acidente de trabalho receberá indenização de R$ 75 mil

Homem que ficou impotente e perdeu a fertilidade em acidente de trabalho receberá indenização de R$ 75 mil
Imagem - Concurso da Câmara dos Deputados com 184 vagas e salário de R$ 32 mil encerra inscrições nesta terça (17)

Concurso da Câmara dos Deputados com 184 vagas e salário de R$ 32 mil encerra inscrições nesta terça (17)
Imagem - Lula tenta acordo com Alcolumbre antes de escolher novo ministro do STF, diz coluna

Lula tenta acordo com Alcolumbre antes de escolher novo ministro do STF, diz coluna