STF

Moraes nega visitas de pré-candidatos à presidência do Senado a Bolsonaro

Aliados do ex-presidente queriam discutir a disputa pelo comando da Casa, marcada para o início de 2027

Carol Neves

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 12:34

Jair Bolsonaro Crédito: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou os pedidos de autorização para que dois senadores visitassem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os parlamentares anunciaram na semana passada que pretendem disputar a presidência do Senado Federal no início de 2027, em uma eleição que também terá o atual comandante da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), candidato à reeleição.

Segundo a CNN Brasil, a movimentação preocupa aliados de Bolsonaro, que temem que o lançamento de duas candidaturas do mesmo campo político provoque uma divisão na oposição e favoreça a permanência de Alcolumbre no cargo.

Visitas políticas a Bolsonaro na prisão 1 de 5

A intenção dos dois pré-candidatos era conversar com o ex-presidente sobre a estratégia para a eleição. A defesa de Bolsonaro formalizou os pedidos de visita a Moraes após o anúncio das candidaturas.