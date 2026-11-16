Moraes nega visitas de pré-candidatos à presidência do Senado a Bolsonaro

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Carol Neves
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 12:34
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou os pedidos de autorização para que dois senadores visitassem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Os parlamentares anunciaram na semana passada que pretendem disputar a presidência do Senado Federal no início de 2027, em uma eleição que também terá o atual comandante da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), candidato à reeleição.
Segundo a CNN Brasil, a movimentação preocupa aliados de Bolsonaro, que temem que o lançamento de duas candidaturas do mesmo campo político provoque uma divisão na oposição e favoreça a permanência de Alcolumbre no cargo.
Visitas políticas a Bolsonaro na prisão
A intenção dos dois pré-candidatos era conversar com o ex-presidente sobre a estratégia para a eleição. A defesa de Bolsonaro formalizou os pedidos de visita a Moraes após o anúncio das candidaturas.
As solicitações ocorreram poucos dias depois de Bolsonaro receber em casa Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.