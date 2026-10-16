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Moraes vota para tornar blogueiro réu por associação criminosa ligada ao 8 de Janeiro

Oswaldo Eustáquio afirma encarar com 'tranquilidade' a possibilidade de se tornar réu: 'Alexandre de Moraes será 'impeachmado' antes mesmo do final da instrução deste processo'

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 17:01

Oswaldo Eustáquio
Oswaldo Eustáquio Crédito: Reprodução

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a analisar nesta sexta-feira (16) uma denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o blogueiro Oswaldo Eustáquio, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar pelo recebimento da acusação de associação criminosa.

O julgamento ocorre no plenário virtual da Corte e examina a suspeita de que Eustáquio tenha atuado em ações contra a diplomação e a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com a PGR, publicações nas redes sociais e a participação do blogueiro em manifestações integram os elementos que fundamentam a denúncia.

A acusação envolve a suposta participação de Eustáquio em uma associação criminosa durante o período eleitoral de 2022 e sua relação com os atos antidemocráticos que culminaram na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023.

Ao Estadão, o blogueiro afirma encarar com "tranquilidade" a possibilidade de se tornar réu. "Eu recebo isso com muita tranquilidade porque sei que esse processo não vai chegar ao fim, porque Alexandre de Moraes será 'impeachmado' antes mesmo do final da instrução deste processo, que vai virar agora a partir do recebimento dessa denúncia", disse.

Atos antidemocráticos do 8 de janeiro

Grupo invadiu Congresso, STF e Palácio do Planalto por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Móveis e janelas danificadas no Palácio do Planalto por Marcelo Camargo/Agência Brasil
8 de janeiro por Joédson Alves/Agência Brasil
Manifestantes invadem prédios públicos na praça dos Três Poderes por Joedson Alves/Agencia Brasil
O STF iniciou o julgamento de mais 12 acusados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ato de 8 de janeiro por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Até o momento, seis dos dez ministros se manifestaram pela condenação do grupo por Marcelo Camargo/ Agência Brasil
Atos do 8 de janeiro por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ao todo são sete réus, cinco presos no Palácio do Planalto e dois dentro do Congresso Nacional. por Marcelo Camargo/ Agência Brasil
Ataques do 8 de janeiro por Joedson Alves/Agência Brasil
Atos aconteceram pós eleição por Joedson Alves/Agência Brasil
Atos aconteceram em 8 de janeiro por Joedson Alves/Agência Brasil
Atos de 8 de janeiro são alvo de investigação por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Atos de 8 de janeiro em Brasília por Marcelo Camargo/Agência Brasil
baiana que pichou 'perdeu, mané' na estátua da Corte no 8 de janeiro por Reprodução
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Grupo invadiu Congresso, STF e Palácio do Planalto por Marcelo Camargo/Agência Brasil

Eustáquio criticou a condução do processo, afirmou que não teve tempo hábil para preparar sua defesa e acusou o julgamento de "factóide midiático faltando poucos dias para a eleição". Segundo ele, o ministro teria cometido irregularidades processuais. "Moraes não nomeou um defensor público e citou dois advogados de outros clientes. Só conseguiu citar meu advogado na tarde de ontem [quinta-feira], faltando horas para o início do julgamento".

Como Moraes votou

Durante o voto, Moraes afirmou que Eustáquio atuou por meses para insuflar e direcionar manifestações antidemocráticas. Segundo o ministro, o blogueiro se valeu de sua proximidade com pessoas em posições de poder e de seu contato direto com envolvidos em episódios relevantes da escalada da violência antidemocrática. Entre os nomes citados estão Jair Messias Bolsonaro, José Acácio Sererê Xavante e Allan Frutuoso.

"A perene atuação de influenciadores como Oswaldo Eustaquio Filho deu forças ao movimento antidemocrático, mantendo setores da população brasileira engajados em uma pauta golpista lastreada em inverdades que eram constantemente propagadas por meio das redes sociais. A atuação de Oswaldo Eustaquio Filho e de outros influenciadores gerou um caos informacional, criando o ambiente propício para justificar uma ruptura institucional. Diante desse cenário, verifica-se a adesão de Oswaldo Eustaquio Filho à associação criminosa denunciada no contexto dos atos antidemocráticos de 8.1.2023", afirmou o ministro.

Os ministros da Primeira Turma do STF podem registrar seus votos no sistema eletrônico até 23 de outubro. O processo tramita sob segredo de Justiça.

Leia mais

Bolsonaro quer anistiar Eustáquio, Jefferson e Allan dos Santos, diz coluna

Tags:

Alexandre de Moraes Stf Trama Golpista 8 de Janeiro

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