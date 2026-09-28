VIRALIZOU

Morango cravejado explode no delivery e faz pedidos crescerem mais de 105 mil% em 11 dias

Doce viral saiu de praticamente nenhum registro no iFood para 1.053 vezes mais pedidos; fenômeno mostra como redes sociais estão acelerando decisões de produção e estoque nas confeitarias

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 15:15

O morango cravejado virou sensação nas redes sociais ao combinar fruta fresca, brigadeiro cremoso e uma cobertura crocante Crédito: Reprodução

O morango cravejado levou apenas 11 dias para transformar uma tendência das redes sociais em um fenômeno no delivery. Entre 20 e 30 de agosto, os pedidos do doce no iFood cresceram 105.200%, segundo dados da plataforma divulgados pela Exame. Na prática, o volume se multiplicou por 1.053 vezes no período.

A explosão expõe uma nova dinâmica para o mercado de confeitaria: um produto pode sair do anonimato e conquistar consumidores em poucos dias, obrigando os negócios a decidir rapidamente quanto produzir, quais ingredientes comprar e por quanto tempo manter a novidade no cardápio.

Aprenda a fazer o morango cravejado, nova 'febre' da internet 1 de 10

O movimento ganhou força em agosto. Dados reunidos pela Folha de S.Paulo apontaram que as buscas por “morango cravejado” no Google avançaram 1.460% em apenas sete dias. No mesmo período, a hashtag relacionada ao doce já reunia mais de 5 mil vídeos no TikTok e 23 mil publicações no Instagram.

A receita leva morango fresco, brigadeiro branco, chocolate e pedaços de caramelo vermelho. O visual, porém, foi um dos principais elementos para a popularização: o doce chama atenção em vídeos curtos e fotografias e passou rapidamente das redes para os aplicativos de entrega.

São Paulo concentrou cerca de 40% das compras registradas pelo iFood, seguida pelo Paraná, com 10%, e por Santa Catarina e Minas Gerais, com 8% cada. A tendência também avançou pelo interior do país. No aiqfome, os pedidos passaram de nenhum registro em julho para 2.495 em agosto, alta de 2.836,84%. Em 1º de setembro, 120 estabelecimentos ativos na plataforma ainda vendiam o produto.

Quando o viral chega à cozinha

Para Felipe Noronha, CEO e sócio da Doce Magia, rede de confeitaria artesanal com mais de 30 anos de atuação e sete unidades próprias, o crescimento repentino cria uma oportunidade comercial, mas também aumenta o risco de decisões precipitadas. “Quando uma tendência cresce dessa forma, existe uma pressão natural para colocá-la rapidamente na vitrine. O cuidado é não confundir muita atenção nas redes com uma demanda que permanecerá no mesmo ritmo”, afirma.

Segundo ele, antes de ampliar a produção, o empreendedor precisa considerar custos, disponibilidade de ingredientes, capacidade de venda e estrutura operacional. O fenômeno repete uma trajetória já vista com o morango do amor. Entre junho e julho de 2025, os pedidos do produto no iFood passaram de 11 mil para 275 mil, crescimento superior a 2.300%. No mesmo intervalo, a quantidade de estabelecimentos que ofereciam o doce subiu de 830 para mais de 10,3 mil.

A diferença, agora, está na velocidade com que uma novidade consegue alcançar o consumidor e pressionar a operação. “Uma confeitaria precisa conseguir testar uma novidade sem criar uma estrutura pesada para algo que ainda não sabemos quanto tempo vai durar. O produto pode entrar rápido, mas a operação precisa continuar saudável depois que a atenção do consumidor migrar para a próxima novidade”, diz Noronha.

Como aproveitar uma tendência sem perder dinheiro

Para pequenos negócios de alimentação, a recomendação é evitar grandes estoques logo no início. Um primeiro lote reduzido, com ficha técnica definida e acompanhamento diário das vendas, permite medir a procura antes de aumentar a produção. O controle também precisa chegar ao estoque. Em orientação atualizada em setembro, o Sebrae recomenda registrar quantidade, custo unitário e valor total dos produtos armazenados, além de acompanhar entradas e saídas para calcular o giro das mercadorias.

A preocupação é ainda maior no setor de alimentação, que trabalha com ingredientes perecíveis. “Para um pequeno negócio, a pior reação é tentar acompanhar o tamanho do viral antes de entender o tamanho da própria demanda. O ideal é lançar, medir a saída, observar a recompra e aumentar aos poucos”, explica Noronha.

Outro ponto é a negociação com fornecedores. O aumento repentino da procura pode pressionar preços e prazos de determinados ingredientes e embalagens. Por isso, enquanto a tendência ainda está sendo medida, compras e produção em ciclos menores podem reduzir o risco de sobras. “O empreendedor precisa olhar três números todos os dias: quanto vendeu, quanto sobrou e quanto custará produzir novamente. É isso que mostra se existe espaço para escalar”, afirma.

Nem todo viral permanece

O comportamento do morango cravejado também reforça uma questão importante para as confeitarias: viralizar não significa necessariamente criar uma demanda permanente. O estudo Tendências do Food Service, realizado pela WGSN em parceria com o iFood Move, inclui esse comportamento na chamada “Cultura dos Virais”. Segundo o levantamento, 35% dos usuários do aplicativo dizem que a curiosidade pelo sabor é o principal motivo para experimentar alimentos que ganharam repercussão nas redes sociais.