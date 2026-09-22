LUTO

Morre aos 95 anos Zuenir Ventura, referência do jornalismo brasileiro e imortal da ABL

Ele marcou a imprensa com trabalhos sobre a ditadura, Chico Mendes e a violência urbana

Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10:19

Zuenir Ventura Crédito: Reprodução

Morreu nesta terça-feira (22), aos 95 anos, o jornalista e escritor Zuenir Ventura. Autor de “1968 - O Ano que Não Terminou” e “Cidade Partida”, ele integrava a Academia Brasileira de Letras (ABL), que confirmou a morte. O jornalista morreu por conta de uma pneumonia.

Nascido em Além Paraíba, Minas Gerais, Zuenir começou a carreira como arquivista da Tribuna da Imprensa. Ao longo de décadas, passou por veículos como Correio da Manhã, O Cruzeiro, Veja, IstoÉ e Jornal do Brasil, além de atuar como professor e formar gerações de jornalistas.

A defesa dos direitos humanos atravessou sua trajetória. Em 1989, recebeu os prêmios Esso e Vladimir Herzog pela série “O Acre de Chico Mendes”. Já “Cidade Partida”, escrito após acompanhar o cotidiano de Vigário Geral depois da chacina ocorrida na comunidade, ficou em segundo lugar no Prêmio Jabuti de 1995.

Relembre a vida de Zuenir Ventura 1 de 6

Zuenir também publicou “Minhas Histórias dos Outros” e “Sagrada Família”. Em 2015, foi eleito para a ABL e assumiu a cadeira anteriormente ocupada por Ariano Suassuna.

Casado desde 1962 com a jornalista Mary Akiersztein, Zuenir foi preso com ela durante a ditadura militar, em 1968. Os dois foram levados ao Dops do Rio. Mary ficou detida por um mês, enquanto o jornalista permaneceu preso por três meses, parte do período ao lado dos escritores Ziraldo e Hélio Pellegrino.

Em 2015, Zuenir Ventura foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. O jornalista passou a ocupar a cadeira que havia pertencido ao escritor Ariano Suassuna.

Zuenir deixa a esposa, a jornalista Mary Ventura, com quem era casado desde 1962, os filhos Elisa e Mauro e os netos Alice e Eric.