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Morre aos 95 anos Zuenir Ventura, referência do jornalismo brasileiro e imortal da ABL

Ele marcou a imprensa com trabalhos sobre a ditadura, Chico Mendes e a violência urbana

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10:19

Zuenir Ventura
Zuenir Ventura Crédito: Reprodução

Morreu nesta terça-feira (22), aos 95 anos, o jornalista e escritor Zuenir Ventura. Autor de “1968 - O Ano que Não Terminou” e “Cidade Partida”, ele integrava a Academia Brasileira de Letras (ABL), que confirmou a morte. O jornalista morreu por conta de uma pneumonia.

Nascido em Além Paraíba, Minas Gerais, Zuenir começou a carreira como arquivista da Tribuna da Imprensa. Ao longo de décadas, passou por veículos como Correio da Manhã, O Cruzeiro, Veja, IstoÉ e Jornal do Brasil, além de atuar como professor e formar gerações de jornalistas.

A defesa dos direitos humanos atravessou sua trajetória. Em 1989, recebeu os prêmios Esso e Vladimir Herzog pela série “O Acre de Chico Mendes”. Já “Cidade Partida”, escrito após acompanhar o cotidiano de Vigário Geral depois da chacina ocorrida na comunidade, ficou em segundo lugar no Prêmio Jabuti de 1995.

Relembre a vida de Zuenir Ventura

Zuenir Ventura e Walter Firmo na revista Veja por Reprodução
Carteia profissional de Zuenir por Reprodução
Jornalista e escritor, Zuenir Ventura era integrante da Academia Brasileira de Letras desde 2015 por Divulgação/ABL
Zuenir Ventura marcou o jornalismo brasileiro com reportagens sobre direitos humanos, política e desigualdade social por Reprodução
Autor de “1968 - O Ano que Não Terminou”, Zuenir construiu uma carreira de décadas na imprensa brasileira por Reprodução
Zuenir Ventura por Reprodução
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Zuenir Ventura e Walter Firmo na revista Veja por Reprodução

Zuenir também publicou “Minhas Histórias dos Outros” e “Sagrada Família”. Em 2015, foi eleito para a ABL e assumiu a cadeira anteriormente ocupada por Ariano Suassuna.

Casado desde 1962 com a jornalista Mary Akiersztein, Zuenir foi preso com ela durante a ditadura militar, em 1968. Os dois foram levados ao Dops do Rio. Mary ficou detida por um mês, enquanto o jornalista permaneceu preso por três meses, parte do período ao lado dos escritores Ziraldo e Hélio Pellegrino.

Em 2015, Zuenir Ventura foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. O jornalista passou a ocupar a cadeira que havia pertencido ao escritor Ariano Suassuna.

Zuenir deixa a esposa, a jornalista Mary Ventura, com quem era casado desde 1962, os filhos Elisa e Mauro e os netos Alice e Eric.

O velório de Zuenir Ventura será aberto ao público, nesta quarta (23), na sede da Academia Brasileira de Letras (ABL), no do Rio de Janeiro.  

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