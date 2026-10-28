LUTO

Morre Eduardo Paes Mendonça, empresário que atuou no Bompreço e em shoppings de Salvador

Sergipano tinha 83 anos e também trabalhou nos setores gráfico e imobiliário

Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 09:55

Morre Eduardo Paes Mendonça, empresário que atuou no Bompreço e em shoppings de Salvador Crédito: Divulgação

O empresário Eduardo Paes Mendonça, que atuou na rede de supermercados Bompreço e em empreendimentos como o Salvador Shopping e o Salvador Norte Shopping, morreu na terça-feira (27), aos 83 anos, em Recife (PE).

Sergipano, Eduardo ganhou destaque pela atuação no Bompreço, rede liderada pelo irmão João Carlos Paes Mendonça. Na empresa, era responsável por atividades como a rotina da central de distribuição, segurança, compras de materiais, embalagens, obras e gestão de veículos.

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Ele permaneceu no grupo até a venda completa da rede de supermercados, quando deixou a empresa junto com o irmão. Ao longo da carreira, também presidiu a gráfica Intergraf, em Pernambuco, e atuou nos setores imobiliário e de shopping centers.

Eduardo deixa a esposa, três filhos, cinco netos e sete irmãos. Entre eles está João Carlos Paes Mendonça, presidente do Grupo JCPM, que atua nos segmentos de shopping centers, imobiliário e comunicação em Pernambuco, Bahia, Sergipe e Ceará.

João Carlos lamentou a morte do irmão e destacou sua trajetória profissional e pessoal. “Perdemos um irmão querido. Uma pessoa exemplar. Um homem de muitos amigos e de uma leveza que agregava as pessoas em torno dele. Como diretor no Bompreço, deixou sua marca ao liderar o time a partir da confiança que todos tinham nele e no sentimento de estarem todos juntos pelos mesmos desafios”, afirmou.