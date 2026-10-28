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Morre Eduardo Paes Mendonça, empresário que atuou no Bompreço e em shoppings de Salvador

Sergipano tinha 83 anos e também trabalhou nos setores gráfico e imobiliário

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 09:55

Morre Eduardo Paes Mendonça, empresário que atuou no Bompreço e em shoppings de Salvador
Morre Eduardo Paes Mendonça, empresário que atuou no Bompreço e em shoppings de Salvador Crédito: Divulgação

O empresário Eduardo Paes Mendonça, que atuou na rede de supermercados Bompreço e em empreendimentos como o Salvador Shopping e o Salvador Norte Shopping, morreu na terça-feira (27), aos 83 anos, em Recife (PE).

Sergipano, Eduardo ganhou destaque pela atuação no Bompreço, rede liderada pelo irmão João Carlos Paes Mendonça. Na empresa, era responsável por atividades como a rotina da central de distribuição, segurança, compras de materiais, embalagens, obras e gestão de veículos. 

Fim do Bompreço? Cinco pontos explicam o fechamento de lojas em Salvador

1. Rede perde espaço na capital baianaO Bompreço foi diminuindo sua presença em Salvador, com o fechamento de unidades tradicionais e a substituição de lojas por outras bandeiras. Em 2024, o movimento atingiu estabelecimentos nos bairros do Canela, Imbuí e Rio Vermelho. por Divulgação
2. Unidades tradicionais encerram atividadesAs lojas do Canela, Imbuí e Rio Vermelho tiveram o fechamento anunciado para 13 de dezembro de 2024. Na época, placas instaladas nos estabelecimentos informavam aos consumidores sobre o encerramento das atividades. por Marina Silva/CORREIO
3. Lojas são transformadas em AtacadãoParte dos antigos pontos do Bompreço passou a operar com a bandeira Atacadão, que também pertence ao Grupo Carrefour. Entre os locais citados estão unidades na Avenida Centenário e nas regiões da Garibaldi, Brotas e Itapuã. por Reprodução
4. Carrefour aposta em reposicionamentoAs mudanças fazem parte de uma estratégia comercial do Grupo Carrefour para adequar suas lojas ao perfil dos consumidores de cada região. Segundo o economista Acilio Marinello, a escolha da bandeira considera estudos sociodemográficos e o potencial de consumo dos bairros, com o objetivo de aumentar a receita e reduzir custos. por Divulgação
5. Venda de unidades amplia reestruturaçãoEm outubro de 2024, o Carrefour contratou o Bradesco BBI para assessorar a venda de 65 lojas das marcas Bompreço, no Nordeste, e Nacional, no Sul. Desse total, 18 unidades ficavam no Nordeste. Antes disso, dez lojas do Bompreço já haviam sido vendidas ao Grupo Mateus, do Maranhão. por Divulgação
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1. Rede perde espaço na capital baianaO Bompreço foi diminuindo sua presença em Salvador, com o fechamento de unidades tradicionais e a substituição de lojas por outras bandeiras. Em 2024, o movimento atingiu estabelecimentos nos bairros do Canela, Imbuí e Rio Vermelho. por Divulgação

Ele permaneceu no grupo até a venda completa da rede de supermercados, quando deixou a empresa junto com o irmão. Ao longo da carreira, também presidiu a gráfica Intergraf, em Pernambuco, e atuou nos setores imobiliário e de shopping centers.

Eduardo deixa a esposa, três filhos, cinco netos e sete irmãos. Entre eles está João Carlos Paes Mendonça, presidente do Grupo JCPM, que atua nos segmentos de shopping centers, imobiliário e comunicação em Pernambuco, Bahia, Sergipe e Ceará.

João Carlos lamentou a morte do irmão e destacou sua trajetória profissional e pessoal. “Perdemos um irmão querido. Uma pessoa exemplar. Um homem de muitos amigos e de uma leveza que agregava as pessoas em torno dele. Como diretor no Bompreço, deixou sua marca ao liderar o time a partir da confiança que todos tinham nele e no sentimento de estarem todos juntos pelos mesmos desafios”, afirmou.

O velório será realizado nesta quarta-feira (28), a partir das 10h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, Pernambuco. Uma missa está prevista para as 14h, seguida da cerimônia de cremação, às 15h.

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