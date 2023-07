Morre em Brasília o ex-ministro do STF Sepúlveda Pertence

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Sepúlveda Pertence morreu em Brasília, neste domingo (2). Ele tinha 85 anos.



Ele estava internado havia cerca de uma semana no Hospital Sírio Libanês e morreu após falência múltipla dos órgãos.



De acordo com O Globo, o ex-ministro tinha problemas nos pulmões, pois foi fumante por anos. Ele fumou cachimbo, inclusive, até 2010, quando a neta nasceu e ele deixou o hábito.



O ex-ministro era mineiro e foi nomeado ao STF em 1989, ficando na Corte até 2007.