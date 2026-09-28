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Morre homem baleado na cabeça durante roubo de aliança em São Paulo

Vítima foi abordada por criminosos em motocicletas após desembarcar de um veículo

Estadão

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:08

Momento em que homem é baleado em assalto em bairro da zona Sul de SP Crédito: Reprodução

Morreu o homem de 39 anos baleado durante uma tentativa de assalto no Brooklin, bairro da zona sul de São Paulo. Ele foi atingido na cabeça e no braço no último sábado (26), e levado ao Hospital das Clínicas, na área central da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima foi abordada por criminosos em motocicletas após desembarcar de um veículo, na Rua Texas. Um dos suspeitos exigiu que o homem entregasse a aliança e, em seguida, efetuou dois disparos.

A vítima foi encontrada inconsciente no local e recebeu os primeiros socorros antes de ser encaminhada ao Hospital das Clínicas.

Após o ataque, os criminosos fugiram. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do crime e devem ser analisadas pela Polícia Civil na tentativa de identificar os envolvidos. No momento do ataque, a vítima estava acompanhada de uma mulher e de duas crianças.

O caso foi apresentado no 27º Distrito Policial (Campo Belo), que registrou a ocorrência inicialmente como tentativa de latrocínio, quando há roubo seguido de violência com intenção de matar. A tipificação do crime devera ser alterada, com a morte da vítima.

Como mostrou o Estadão, o Itaim Bibi, vizinho do Brooklin, está entre as regiões de São Paulo que registraram aumento da criminalidade nos últimos meses. O 15º DP, que atende o bairro, lidera o ranking de crescimento de roubos e furtos entre os distritos a cidade.