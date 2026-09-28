Morre homem baleado na cabeça durante roubo de aliança em São Paulo

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Estadão
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:08
Morreu o homem de 39 anos baleado durante uma tentativa de assalto no Brooklin, bairro da zona sul de São Paulo. Ele foi atingido na cabeça e no braço no último sábado (26), e levado ao Hospital das Clínicas, na área central da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima foi abordada por criminosos em motocicletas após desembarcar de um veículo, na Rua Texas. Um dos suspeitos exigiu que o homem entregasse a aliança e, em seguida, efetuou dois disparos.
A vítima foi encontrada inconsciente no local e recebeu os primeiros socorros antes de ser encaminhada ao Hospital das Clínicas.
Após o ataque, os criminosos fugiram. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do crime e devem ser analisadas pela Polícia Civil na tentativa de identificar os envolvidos. No momento do ataque, a vítima estava acompanhada de uma mulher e de duas crianças.
O caso foi apresentado no 27º Distrito Policial (Campo Belo), que registrou a ocorrência inicialmente como tentativa de latrocínio, quando há roubo seguido de violência com intenção de matar. A tipificação do crime devera ser alterada, com a morte da vítima.
Como mostrou o Estadão, o Itaim Bibi, vizinho do Brooklin, está entre as regiões de São Paulo que registraram aumento da criminalidade nos últimos meses. O 15º DP, que atende o bairro, lidera o ranking de crescimento de roubos e furtos entre os distritos a cidade.
Foram 580 ocorrências em julho de 2026, ante 453 no mesmo mês de 2025, alta de 28%. Logo depois aparece a Consolação (4º DP), onde o total aumentou de 612 para 771 ocorrências, crescimento de 26%.