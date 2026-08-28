Morre macaca que desenvolveu diabetes após ser alimentada por visitantes de parque

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Carol Neves
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 13:20
Chica, uma macaca-prego que desenvolveu diabetes mellitus após receber alimentos inadequados de visitantes da Mata do Ipê, em Uberaba (MG), morreu nesta semana. O animal estava internado no Hospital Veterinário da Uniube (HVU), onde chegou com hiperglicemia grave e necrose em um dos membros.
Resgatada em 14 de janeiro por servidores municipais, Chica foi encontrada apática. Exames identificaram alterações persistentes na glicemia e confirmaram posteriormente o diagnóstico de diabetes, considerado raro em um primata não humano que vivia livre na natureza.
O quadro de necrose levou à amputação do membro afetado. Apesar do procedimento e do tratamento, a macaca não apresentou a recuperação esperada. Diante da piora, da falta de resposta às medidas adotadas e do sofrimento, a equipe veterinária optou pela eutanásia, seguindo critérios técnicos e de bem-estar animal.
Segundo o médico-veterinário Cláudio Yudi, responsável pelo acompanhamento, o consumo frequente de alimentos inadequados oferecidos por visitantes é a causa mais provável da diabetes.
Durante a internação, Chica recebeu alimentação controlada, acompanhamento da glicemia e exames periódicos. Ela chegou a apresentar melhora, ganhar peso e se adaptar à nova dieta, com menos carboidratos simples e mais vegetais e alimentos naturais adequados à espécie.
Como a doença exigia cuidados permanentes, o HVU concluiu que ela não poderia retornar à natureza. O Instituto Estadual de Florestas (IEF) autorizou que Chica permanecesse em Uberaba sob os cuidados de um mantenedor de fauna silvestre, mas ela morreu antes de seguir para essa etapa.
Especialistas orientam que animais silvestres não sejam alimentados, mesmo quando se aproximam de pessoas. Em casos de animais feridos ou em risco, a recomendação é não tentar capturá-los nem oferecer comida e acionar os órgãos responsáveis pelo resgate.