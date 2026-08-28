MUNDO ANIMAL

Morre macaca que desenvolveu diabetes após ser alimentada por visitantes de parque

Chica foi resgatada em estado grave em Uberaba e precisou amputar um membro

Carol Neves

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 13:20

Macaca Chica morreu de complicações da diabetes Crédito: Divulgação

Chica, uma macaca-prego que desenvolveu diabetes mellitus após receber alimentos inadequados de visitantes da Mata do Ipê, em Uberaba (MG), morreu nesta semana. O animal estava internado no Hospital Veterinário da Uniube (HVU), onde chegou com hiperglicemia grave e necrose em um dos membros.

Resgatada em 14 de janeiro por servidores municipais, Chica foi encontrada apática. Exames identificaram alterações persistentes na glicemia e confirmaram posteriormente o diagnóstico de diabetes, considerado raro em um primata não humano que vivia livre na natureza.

O quadro de necrose levou à amputação do membro afetado. Apesar do procedimento e do tratamento, a macaca não apresentou a recuperação esperada. Diante da piora, da falta de resposta às medidas adotadas e do sofrimento, a equipe veterinária optou pela eutanásia, seguindo critérios técnicos e de bem-estar animal.

Segundo o médico-veterinário Cláudio Yudi, responsável pelo acompanhamento, o consumo frequente de alimentos inadequados oferecidos por visitantes é a causa mais provável da diabetes.

Durante a internação, Chica recebeu alimentação controlada, acompanhamento da glicemia e exames periódicos. Ela chegou a apresentar melhora, ganhar peso e se adaptar à nova dieta, com menos carboidratos simples e mais vegetais e alimentos naturais adequados à espécie.

Como a doença exigia cuidados permanentes, o HVU concluiu que ela não poderia retornar à natureza. O Instituto Estadual de Florestas (IEF) autorizou que Chica permanecesse em Uberaba sob os cuidados de um mantenedor de fauna silvestre, mas ela morreu antes de seguir para essa etapa.