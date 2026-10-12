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Morre Nelson Martins, pai do ministro do STF Cristiano Zanin, aos 90 anos

Causa da morte não foi divulgada

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 20:27

Ministro Cristiano Zanin
Ministro Cristiano Zanin Crédito: Antonio Augusto

O advogado Nelson Martins, pai do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, morreu neste domingo (11), aos 90 anos, em Piracicaba, no interior de São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

Após a morte, o STF divulgou uma nota de solidariedade ao ministro e aos familiares. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Conselho da Justiça Federal (CJF) também se manifestaram, expressando pesar pela perda e prestando condolências aos parentes e amigos.

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O velório e o sepultamento ocorreram no domingo, no Cemitério Parque da Ressurreição, em Piracicaba.

Nelson Martins deixa a esposa, três filhos e netos.

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