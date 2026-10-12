POLÍTICA

Morre Nelson Martins, pai do ministro do STF Cristiano Zanin, aos 90 anos

Causa da morte não foi divulgada

Millena Marques

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 20:27

Ministro Cristiano Zanin Crédito: Antonio Augusto

O advogado Nelson Martins, pai do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, morreu neste domingo (11), aos 90 anos, em Piracicaba, no interior de São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

Após a morte, o STF divulgou uma nota de solidariedade ao ministro e aos familiares. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Conselho da Justiça Federal (CJF) também se manifestaram, expressando pesar pela perda e prestando condolências aos parentes e amigos.

O velório e o sepultamento ocorreram no domingo, no Cemitério Parque da Ressurreição, em Piracicaba.