SAÚDE

Morre Paulo Roberto Teixeira, médico que ajudou a criar resposta do Brasil à aids

Defendeu acesso universal aos antirretrovirais

Mariana Rios

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 19:02

Paulo Roberto Teixeira morreu na tarde deste sábado (19), em São Paulo, aos 77 anos Crédito: Divulgação

O médico Paulo Roberto Teixeira morreu neste sábado (19), aos 77 anos. Referência em saúde pública, ele teve papel central na construção da resposta brasileira à aids desde os primeiros casos registrados no país, nos anos 1980. As informações são da Agência Brasil.

Teixeira participou da criação, em 1983, da primeira resposta governamental brasileira à aids, quando a doença ainda era pouco conhecida e cercada de estigma. Na época, estava à frente do programa de hanseníase do estado de São Paulo e levou para o enfrentamento da nova epidemia uma abordagem baseada no direito à saúde, no respeito, na prevenção e na assistência.

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O trabalho também envolvia a parceria com organizações da sociedade civil e a garantia de acesso aos medicamentos antirretrovirais. Em 2000, quando comandava o Programa Nacional de DST/Aids do Ministério da Saúde, Teixeira passou a questionar os preços dos medicamentos e a defender a quebra de patentes para garantir o tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ele também defendeu mudanças nas regras de propriedade intelectual e organizou um programa internacional de transferência de tecnologia entre países do Sul global para a produção de antirretrovirais genéricos. Segundo a Agência Brasil, esse movimento contribuiu para que, em 2001, a Organização Mundial do Comércio (OMC) reconhecesse a prioridade do direito à saúde diante das regras de propriedade intelectual.

Em 2003, Teixeira assumiu o Departamento de HIV/Aids da Organização Mundial da Saúde (OMS), onde lançou a estratégia conhecida como “3 by 5”, que estabelecia a meta de colocar 3 milhões de pessoas vivendo com HIV em tratamento até o fim de 2005.

Em nota, o Ministério da Saúde lamentou a morte e afirmou que Teixeira foi um dos nomes fundamentais da resposta brasileira à epidemia, destacando sua atuação em defesa da saúde como direito, dos direitos humanos e do acesso universal à prevenção e ao tratamento.

Trajetória

Nascido em Álvares Machado (SP), Paulo Roberto Teixeira formou-se em Medicina pela Unesp de Botucatu e especializou-se em dermatologia na Escola Paulista de Medicina, atual Unifesp, além de ter feito formação em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP).

Sua trajetória na saúde pública começou na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, na área de hanseníase, antes de assumir, em 1983, a coordenação do primeiro programa público de aids do Brasil.

Ao longo da carreira, comandou o programa paulista em diferentes períodos, foi consultor da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e do Unaids para a América Central e o Cone Sul e, entre 2000 e 2003, coordenou o Programa Nacional de DST/Aids do Ministério da Saúde.