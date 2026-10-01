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Morre Ronaldo Carvalho, empresário que transformou a Drogaria São Paulo em uma das maiores redes farmacêuticas do país

Ronaldo deixa os filhos Flávio Carvalho e Paulo Carvalho, que seguem atuando no Conselho da companhia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 14:31

Ronaldo CArvalho
Ronaldo Carvalho Crédito: Divulgação

O empresário Ronaldo José Neves de Carvalho, um dos principais nomes do varejo farmacêutico brasileiro e herdeiro da Drogaria São Paulo, morreu nesta quarta-feira (1º). A informação foi divulgada pelo Grupo DPSP, que destacou a trajetória do executivo à frente da expansão da rede e sua contribuição para a modernização do setor no Brasil.

Filho de Thomaz de Carvalho, um dos fundadores da Drogaria São Paulo, Ronaldo nasceu na capital paulista em 22 de maio de 1944. Formado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), ingressou no negócio da família em 1971, quando a empresa possuía cerca de dez lojas. Ao longo das décadas seguintes, liderou um processo de crescimento que ajudou a transformar a rede em um grupo com aproximadamente 1.700 unidades, consolidado entre os maiores do varejo farmacêutico nacional.

Segundo a nota divulgada pelo Grupo DPSP, Ronaldo esteve à frente de iniciativas consideradas pioneiras para o segmento. Entre elas estão a implantação de lojas com funcionamento 24 horas, a criação de programas de benefícios voltados para aposentados e estratégias de fortalecimento da marca em um período em que o setor ainda era marcado por relações predominantemente transacionais com os consumidores.

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O empresário também teve participação na criação da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), entidade que reúne grandes redes do setor e atua no desenvolvimento do mercado farmacêutico brasileiro.

Na homenagem publicada após sua morte, o grupo destacou ainda a preocupação de Ronaldo com a formação de profissionais e o desenvolvimento de lideranças dentro da companhia. De acordo com a empresa, ele incentivava iniciativas voltadas ao conhecimento e à capacitação dos colaboradores, além de manter uma relação próxima com equipes que o acompanharam durante décadas.

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Ronaldo deixa os filhos Flávio Carvalho e Paulo Carvalho, que seguem atuando no Conselho da companhia. Para o Grupo DPSP, o empresário deixa uma marca não apenas na história da Drogaria São Paulo, mas também no empreendedorismo brasileiro e na evolução do varejo farmacêutico nacional.

Em nota, a empresa afirmou que o legado do executivo permanecerá ligado à transformação de uma rede familiar de dez lojas em uma das maiores companhias varejistas do país, além de sua contribuição para a profissionalização do setor farmacêutico.

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são Paulo

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