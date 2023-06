Morre segunda vítima de ataque em colégio no Paraná

O estudante Luan Augusto, de 16 anos, segunda vítima de disparos de arma de fogo dentro de um colégio no Paraná, morreu nesta terça-feira (20). Ele estava internado em estado grave no Hospital Universitário de Londrina (HU).



A namorada de Luan, a estudante Karoline Verri Alves, morreu dentro do colégio logo após o suspeito invadir o local e fazer os disparos. O ataque foi realizado por um ex-aluno do mesmo colégio, de 21 anos, que entrou na instituição dizendo que solicitaria documentos. O assassino está preso.