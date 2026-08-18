Morre veterinária atacada por cachorro no Senado Federal

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Metrópoles
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 17:08
Morreu Vitória Valle de Oliveira Pinha, de 36 anos, a veterinária atacada por um cão no Senado Federal na manhã desta terça-feira (18). A mulher estava internada no Hospital de Base e passou por cirurgia no fim da manhã.
O cão estava na maca e passava por atendimento veterinário quando atacou a profissional. Ela sofreu lesões sérias e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF).