BRASÍLIA

Morre veterinária atacada por cachorro no Senado Federal

Vitória Valle de Oliveira Pinha, de 36 anos, foi atacada enquanto cuidava do animal na manhã desta terça-feira (18)

Metrópoles

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 17:08

Vitória Valle de Oliveira Pinha: médica-veterinária de 36 anos atacada por um cachorro na Esplanada dos Ministérios Crédito: Reprodução/Metropoles

Morreu Vitória Valle de Oliveira Pinha, de 36 anos, a veterinária atacada por um cão no Senado Federal na manhã desta terça-feira (18). A mulher estava internada no Hospital de Base e passou por cirurgia no fim da manhã.