Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre veterinária atacada por cachorro no Senado Federal

Vitória Valle de Oliveira Pinha, de 36 anos, foi atacada enquanto cuidava do animal na manhã desta terça-feira (18)

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 17:08

Vitória Valle de Oliveira Pinha: médica-veterinária de 36 anos atacada por um cachorro na Esplanada dos Ministérios
Vitória Valle de Oliveira Pinha: médica-veterinária de 36 anos atacada por um cachorro na Esplanada dos Ministérios Crédito: Reprodução/Metropoles

Morreu Vitória Valle de Oliveira Pinha, de 36 anos, a veterinária atacada por um cão no Senado Federal na manhã desta terça-feira (18). A mulher estava internada no Hospital de Base e passou por cirurgia no fim da manhã.

O cão estava na maca e passava por atendimento veterinário quando atacou a profissional. Ela sofreu lesões sérias e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF).

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Tags:

Ataque Brasília Veterinária

Mais recentes

Imagem - Timemania 2430 hoje: confira o resultado desta terça-feira (18)

Timemania 2430 hoje: confira o resultado desta terça-feira (18)
Imagem - Mega-Sena 3046 hoje: confira o resultado desta terça-feira (18)

Mega-Sena 3046 hoje: confira o resultado desta terça-feira (18)
Imagem - Quina 7095 hoje: confira o resultado desta terça-feira (18)

Quina 7095 hoje: confira o resultado desta terça-feira (18)