O artista Yuri Bastos, conhecido como Linearwave, um dos maiores produtores do gênero Lo-fi do mundo, morreu nesta quarta-feira, 6, aos 33 anos. A morte foi confirmada pela assessoria que gerenciava a carreira do DJ por meio de uma publicação nas redes sociais. Ele estava internado no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, e morreu em decorrência de um câncer no pulmão.



Conforme a nota divulgada pela assessoria, Yuri estudou Composição Musical na Escola de Música do Estado de São Paulo (Emesp) e, no início da carreira, tinha o sonho de trabalhar em uma orquestra. O projeto Linearwave foi criado por ele em 2018. Segundo a equipe, o artista se tornou o maior produtor de Lo-fi da América Latina e um dos maiores do mundo.