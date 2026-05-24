INVESTIGAÇÃO

Morte de Gabriel Ganley aos 22 anos é investigada pela polícia

Fisiculturista foi encontrado caído na cozinha do apartamento onde morava;

Carol Neves

Publicado em 24 de maio de 2026 às 07:12

Gabriel Ganley Crédito: Reprodução

A morte do fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley, de 22 anos, está sendo investigada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo como suspeita. O atleta foi encontrado morto na manhã deste sábado (23), no apartamento em que vivia.

De acordo com a SSP, um amigo localizou Ganley caído na cozinha do imóvel. Em nota, a secretaria informou que “não foram encontrados sinais aparentes de violência no local”.

Ramon Dino e Gabriel Ganley 1 de 8

A Polícia Civil realizou perícia no apartamento, e o caso foi registrado como “morte suspeita - morte súbita” no 42º Distrito Policial, no Parque São Lucas, na capital paulista, segundo o portal CNN.

Morte repentina

A confirmação da morte provocou forte repercussão nas redes sociais e entre nomes do fisiculturismo. Durante a tarde, a empresa de suplementação esportiva Integral Médica, da qual o jovem fazia parte, publicou uma nota lamentando a perda.

“Hoje a dor fala mais alto (...) perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade. Ganley deixou sua marca por onde passou. Seu carisma, sua presença e sua paixão pela vida permanecerão vivos nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e caminhar ao lado”, afirmou a empresa em trecho da homenagem.

Natural do Rio de Janeiro, Gabriel Ganley era conhecido nas redes sociais pelo apelido de “bebêzinho”. Com mais de 1,5 milhão de seguidores, ele ganhou popularidade entre o público jovem ao compartilhar vídeos sobre rotina de treinos, alimentação e preparação física.

O atleta se preparava para disputar o Musclecontest Brasil, marcado para julho, em Curitiba.