Morte de oficial da Marinha em alojamento é investigada após divergências entre versões

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Carol Neves
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 09:52
A Polícia Federal investiga a morte da segundo-tenente Beatriz Fickert Santoro, de 33 anos, encontrada em um alojamento do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, na Cidade Universitária da USP. A causa da morte ainda não foi esclarecida, e o boletim de ocorrência apresenta informações diferentes das divulgadas pela Marinha sobre o atendimento à oficial.
Engenheira mecânica, Beatriz trabalhava na unidade localizada no Butantã, na Zona Oeste da capital paulista. Segundo a Marinha, ela foi encontrada “desfalecida” no alojamento na quinta-feira (24). A corporação afirma que acionou imediatamente uma equipe médica e a encaminhou ao Hospital Universitário da USP, onde a morte foi constatada.
Oficial da Marinha morreu em centro de pesquisa na USP
O boletim de ocorrência, que registra o caso como morte suspeita, informa que a oficial chegou ao hospital já sem vida. Ela foi levada por uma capitã que se apresentou como médica da Marinha. O documento relata que uma profissional do hospital se recusou a emitir o atestado de óbito e que policiais militares, ao examinarem o corpo, avaliaram que Beatriz aparentemente estava morta havia algum tempo.
O registro também aponta que o corpo foi retirado da instalação militar antes da perícia no local onde a oficial foi encontrada. Por isso, as autoridades apuram tanto as circunstâncias da morte quanto o que ocorreu depois da localização de Beatriz. O boletim cita, como hipótese a ser investigada, eventual fraude processual. Não há informação de que alguém tenha sido indiciado ou acusado.
A mãe da oficial, Soraia Fickert, disse ao portal G1 que a filha “era saudável” e “foi encontrada sem vida no alojamento” após “mais de 2 horas que havia morrido”. Segundo ela, “a médica do hospital se recusou a assinar o óbito por esse motivo”, e depois “chamaram a Polícia Federal”.
A investigação está a cargo da PF porque a morte ocorreu em uma instalação da Marinha. A corporação militar também apura o caso, e a Polícia Federal solicitou uma perícia técnica. Beatriz foi enterrada no sábado (26), em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.