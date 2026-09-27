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Morte de oficial da Marinha em alojamento é investigada após divergências entre versões

Polícia Federal pediu perícia para esclarecer a causa da morte de Beatriz Fickert Santoro, de 33 anos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 09:52

Beatriz Fickert Santoro
Beatriz Fickert Santoro Crédito: Reprodução

A Polícia Federal investiga a morte da segundo-tenente Beatriz Fickert Santoro, de 33 anos, encontrada em um alojamento do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, na Cidade Universitária da USP. A causa da morte ainda não foi esclarecida, e o boletim de ocorrência apresenta informações diferentes das divulgadas pela Marinha sobre o atendimento à oficial.

Engenheira mecânica, Beatriz trabalhava na unidade localizada no Butantã, na Zona Oeste da capital paulista. Segundo a Marinha, ela foi encontrada “desfalecida” no alojamento na quinta-feira (24). A corporação afirma que acionou imediatamente uma equipe médica e a encaminhou ao Hospital Universitário da USP, onde a morte foi constatada.

Oficial da Marinha morreu em centro de pesquisa na USP

Beatriz Fickert Santoro por Reprodução
Beatriz Fickert Santoro por Reprodução
Beatriz Fickert Santoro por Reprodução
Beatriz Fickert Santoro por Reprodução
Beatriz Fickert Santoro por Reprodução
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Beatriz Fickert Santoro por Reprodução

O boletim de ocorrência, que registra o caso como morte suspeita, informa que a oficial chegou ao hospital já sem vida. Ela foi levada por uma capitã que se apresentou como médica da Marinha. O documento relata que uma profissional do hospital se recusou a emitir o atestado de óbito e que policiais militares, ao examinarem o corpo, avaliaram que Beatriz aparentemente estava morta havia algum tempo.

O registro também aponta que o corpo foi retirado da instalação militar antes da perícia no local onde a oficial foi encontrada. Por isso, as autoridades apuram tanto as circunstâncias da morte quanto o que ocorreu depois da localização de Beatriz. O boletim cita, como hipótese a ser investigada, eventual fraude processual. Não há informação de que alguém tenha sido indiciado ou acusado.

A mãe da oficial, Soraia Fickert, disse ao portal G1 que a filha “era saudável” e “foi encontrada sem vida no alojamento” após “mais de 2 horas que havia morrido”. Segundo ela, “a médica do hospital se recusou a assinar o óbito por esse motivo”, e depois “chamaram a Polícia Federal”.

A investigação está a cargo da PF porque a morte ocorreu em uma instalação da Marinha. A corporação militar também apura o caso, e a Polícia Federal solicitou uma perícia técnica. Beatriz foi enterrada no sábado (26), em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

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