MINAS GERAIS

'Motivada por ciúmes': patroa esfaqueia faxineira durante limpeza

Vítima de 41 anos levou três facadas e foi socorrida em estado grave; suspeita foi presa e confessou o ataque à polícia

Metrópoles

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 14:04

Mulher confessou ter esfaqueado a faxineira e afirmou que agiu para que a a trabalhadora 'aprendesse' Crédito: Shutterstock

Uma mulher de 28 anos é suspeita de esfaquear uma faxineira, de 41, enquanto ela trabalhava em uma residência em Cambuquira, no Sul de Minas Gerais, no último sábado (17). O companheiro da suspeita, de 65 anos, acionou a Polícia Militar e contou que a mulher, “motivada por ciúmes”, teria dado três facadas na vítima, atingindo o tórax, o abdômen e uma das pernas. No domingo (18), a Justiça manteve a prisão preventiva da patroa durante audiência de custódia.