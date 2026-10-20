'Motivada por ciúmes': patroa esfaqueia faxineira durante limpeza

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Metrópoles
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 14:04
Uma mulher de 28 anos é suspeita de esfaquear uma faxineira, de 41, enquanto ela trabalhava em uma residência em Cambuquira, no Sul de Minas Gerais, no último sábado (17). O companheiro da suspeita, de 65 anos, acionou a Polícia Militar e contou que a mulher, “motivada por ciúmes”, teria dado três facadas na vítima, atingindo o tórax, o abdômen e uma das pernas. No domingo (18), a Justiça manteve a prisão preventiva da patroa durante audiência de custódia.
O crime ocorreu na casa do casal, no Centro da cidade. Segundo o boletim de ocorrência, ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima sentada no sofá da sala, com sangramento intenso no tórax e no abdômen. Ela contou aos militares que a a discussão começou quando ela pediu à patroa que lhe desse passagem para terminar a limpeza da casa, mas a mulher se recusou. Diante da situação, a faxineira acordou o patrão e pediu que ele interviesse.