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Motoboy de 23 anos morre após ficar preso em bueiro durante temporal

Outros motociclistas tentaram socorrer o jovem, mas a correnteza dificultou o resgate

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 09:22

Motociclista ficou preso em bueiro
Motociclista ficou preso em bueiro Crédito: Reprodução

Um motociclista de 23 anos morreu na noite de segunda-feira (2) após ficar preso em um bueiro durante uma enxurrada no bairro Camargos, em Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência por volta das 19h20, na Rua Joaquim Correia de Aquino, perto de uma obra.

Segundo informações dos bombeiros, a correnteza teria arrastado o jovem, que ficou com uma das pernas presa no bueiro. Outros motociclistas tentaram ajudá-lo, mas o nível da água subiu e a força da enxurrada colocou em risco quem prestava socorro.

Quando chegaram, os bombeiros encontraram o jovem com a parte superior do corpo, até a altura do tórax, para fora da abertura. Ele já estava sem sinais de vida quando foi retirado. A equipe fez manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas o motociclista não respondeu, e a morte foi constatada no local.

A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil também foram acionadas. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

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