DIREITOS TRABALHISTAS

Motoboy que fazia entregas pelo iFood por mais de 12h por dia consegue reconhecimento de vínculo na Justiça e terá dívidas trabalhistas pagas

TST reconheceu vínculo do trabalhador com empresa de logística e determinou que o iFood responda pelos valores caso a contratada não faça o pagamento

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 14:21

Entregador do Ifood Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A iFood.com Agência de Restaurantes Online S.A. deverá responder por dívidas trabalhistas de um motoboy que fazia entregas para a plataforma por meio da empresa SIS Moto Entregas Express Serviços, de Belém (PA). Por maioria, a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) entendeu que o contrato entre as empresas caracterizava terceirização do serviço de entrega.

O trabalhador afirmou que foi contratado pela SIS entre março de 2019 e novembro de 2020, sem registro na carteira de trabalho. Segundo ele, trabalhava geralmente das 11h à meia-noite e não tinha intervalo, pois poderia ser bloqueado caso recusasse pedidos de entrega.

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A remuneração era composta pelo valor de cada entrega e por uma parcela fixa chamada de “garantido”, condicionada a regras como tempo mínimo conectado ao aplicativo e ausência de recusas. O motoboy também relatou que poderia receber “ganchos” e perder valores caso deixasse de trabalhar em determinados dias. Na ação, ele pediu o reconhecimento do vínculo empregatício com a SIS e que o iFood fosse responsabilizado caso a empresa não pagasse as verbas trabalhistas.

iFood negou vínculo com o trabalhador

A plataforma argumentou que nunca havia contratado ou remunerado o motoboy e que não mantinha relação de emprego com ele. O iFood também sustentou que o contrato firmado com a SIS tinha natureza comercial e não representava terceirização de mão de obra.

A 13ª Vara do Trabalho de Belém reconheceu o vínculo do trabalhador com a SIS, mas inicialmente afastou a responsabilidade do iFood. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP), porém, entendeu que havia relação entre a plataforma e a empresa de logística que justificava a responsabilização. O caso chegou ao TST após recurso apresentado pelo iFood.

Ministro apontou terceirização da entrega

No julgamento, prevaleceu o voto do ministro Amaury Rodrigues, que considerou que o modelo de negócio envolve três partes: a plataforma tecnológica, os estabelecimentos que comercializam os produtos e a empresa responsável pela logística das entregas. Segundo o ministro, quando a plataforma contrata uma empresa para realizar as entregas em determinada região e essa empresa utiliza trabalhadores para executar o serviço, ocorre terceirização da atividade.

Rodrigues também destacou cláusulas do contrato entre o iFood e a SIS. O documento previa a prestação de serviços de entrega por meio de motoqueiros e estabelecia exigências relacionadas à disponibilidade dos entregadores para receber pedidos. O ministro considerou ainda que a atividade principal registrada no CNPJ da SIS era a prestação de “serviços de entrega”.

Com esse entendimento, a Primeira Turma aplicou a regra de responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviços. Assim, caso a SIS não quite as dívidas trabalhistas reconhecidas judicialmente, o iFood poderá ser chamado a pagar os valores.

Decisão não foi unânime

O relator do caso, ministro Dezena da Silva, ficou vencido. Para ele, os aplicativos fazem a mediação entre trabalhadores e clientes e utilizam algoritmos para gerenciar o processo de trabalho, o que caracterizaria uma relação de natureza civil e comercial.