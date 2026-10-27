Motoboy tenta ajudar vítima de assalto, persegue ladrões e acaba morto com tiro na cabeça

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Wendel de Novais
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 07:56
Um motoboy identificado como Gabriel Soares Lima, 28 anos, foi morto com um tiro no rosto após tentar ajudar um motociclista vítima de assalto em São Vicente, no litoral de São Paulo. Ele participava da perseguição a um dos suspeitos junto com o homem roubado e um amigo dele quando foi atingido pelo disparo, na noite de domingo (25). As informações são do g1 São Paulo.
De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens abordaram o motociclista na saída de um restaurante, na Avenida Nossa Senhora das Graças. Durante o assalto, os criminosos levaram dois celulares, uma carteira com cartões bancários e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da vítima.
Motoboy levou tiro na cabeça após tentar alcançar ladrões
Após o roubo, Gabriel se juntou ao motociclista e a um amigo dele para tentar alcançar um dos suspeitos, que havia fugido a pé. O homem assaltado relatou à polícia que os criminosos também tentaram escapar com a motocicleta, mas não conseguiram dar partida porque o veículo contava com um sistema de segurança.
Ainda segundo o depoimento, o suspeito atirou contra Gabriel depois que o grupo dobrou uma esquina durante a perseguição. Não há informações de que o motoboy conhecesse os assaltantes. Gabriel foi encontrado em parada cardiorrespiratória, com um ferimento de arma de fogo no rosto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a morte foi constatada.
Policiais militares que atenderam à ocorrência foram informados de que moradores tentaram impedir a fuga do suspeito, sem sucesso. O homem teria seguido em direção ao bairro Catiapoã. O caso foi registrado como roubo e homicídio qualificado na Delegacia de São Vicente e encaminhado à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Praia Grande, que ficará responsável pela apuração.