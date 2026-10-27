CRIME

Motoboy tenta ajudar vítima de assalto, persegue ladrões e acaba morto com tiro na cabeça

Gabriel Soares Lima perseguia um dos suspeitos junto com o motociclista assaltado e um amigo quando foi baleado

Wendel de Novais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 07:56

Motoboy levou tiro na cabeça após tentar alcançar ladrões Crédito: Reprodução

Um motoboy identificado como Gabriel Soares Lima, 28 anos, foi morto com um tiro no rosto após tentar ajudar um motociclista vítima de assalto em São Vicente, no litoral de São Paulo. Ele participava da perseguição a um dos suspeitos junto com o homem roubado e um amigo dele quando foi atingido pelo disparo, na noite de domingo (25). As informações são do g1 São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens abordaram o motociclista na saída de um restaurante, na Avenida Nossa Senhora das Graças. Durante o assalto, os criminosos levaram dois celulares, uma carteira com cartões bancários e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da vítima.

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Após o roubo, Gabriel se juntou ao motociclista e a um amigo dele para tentar alcançar um dos suspeitos, que havia fugido a pé. O homem assaltado relatou à polícia que os criminosos também tentaram escapar com a motocicleta, mas não conseguiram dar partida porque o veículo contava com um sistema de segurança.

Ainda segundo o depoimento, o suspeito atirou contra Gabriel depois que o grupo dobrou uma esquina durante a perseguição. Não há informações de que o motoboy conhecesse os assaltantes. Gabriel foi encontrado em parada cardiorrespiratória, com um ferimento de arma de fogo no rosto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a morte foi constatada.