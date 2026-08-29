TRAGÉDIA

Motociclista morre após cair na pista e ser atingido por carreta furacão; veja vídeo

Ivan Silva Canto Junior, de 31 anos, sofreu traumatismo cranioencefálico grave e morreu a caminho do hospital

Wendel de Novais

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 18:23

Acidente acabou na morte do motociclista Crédito: Reprodução

Um motociclista de 31 anos morreu após ser atropelado por um caminhão tipo carreta furacão, que é denominado como “Carreta da Alegria” pela empresa responsável pelo veículo, durante uma tentativa de ultrapassagem em Ariquemes, em Rondônia, na noite desta sexta-feira (28). Identificado como Ivan Silva Canto Junior, o homem perdeu o controle da motocicleta e acabou caindo na pista, sendo atingido pelo veículo de entretenimento. As informações são do g1 Rondônia

Imagens registradas por pessoas que estavam dentro da própria carreta mostram o momento do acidente e a reação de desespero dos integrantes do veículo. Nas gravações, é possível perceber a movimentação após a colisão, enquanto populares também se aproximam para tentar prestar auxílio ao motociclista.

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Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Ariquemes, Ivan sofreu um traumatismo cranioencefálico grave. A equipe realizou os primeiros atendimentos ainda no local e encaminhou o motociclista para uma unidade hospitalar.

Apesar dos esforços das equipes de socorro, o homem não resistiu à gravidade dos ferimentos. Conforme o Samu, a vítima morreu dentro da ambulância enquanto era levada para o hospital.

A dinâmica do acidente foi registrada em vídeos. As imagens indicam que Ivan tentou ultrapassar a “Carreta da Alegria”, mas perdeu o controle da motocicleta e foi parar na pista, onde acabou atingido pelo veículo.