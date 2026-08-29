Motociclista morre após cair na pista e ser atingido por carreta furacão; veja vídeo

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Wendel de Novais
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 18:23
Um motociclista de 31 anos morreu após ser atropelado por um caminhão tipo carreta furacão, que é denominado como “Carreta da Alegria” pela empresa responsável pelo veículo, durante uma tentativa de ultrapassagem em Ariquemes, em Rondônia, na noite desta sexta-feira (28). Identificado como Ivan Silva Canto Junior, o homem perdeu o controle da motocicleta e acabou caindo na pista, sendo atingido pelo veículo de entretenimento. As informações são do g1 Rondônia
Imagens registradas por pessoas que estavam dentro da própria carreta mostram o momento do acidente e a reação de desespero dos integrantes do veículo. Nas gravações, é possível perceber a movimentação após a colisão, enquanto populares também se aproximam para tentar prestar auxílio ao motociclista.
Acidente acabou na morte do motociclista
Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Ariquemes, Ivan sofreu um traumatismo cranioencefálico grave. A equipe realizou os primeiros atendimentos ainda no local e encaminhou o motociclista para uma unidade hospitalar.
Apesar dos esforços das equipes de socorro, o homem não resistiu à gravidade dos ferimentos. Conforme o Samu, a vítima morreu dentro da ambulância enquanto era levada para o hospital.
A dinâmica do acidente foi registrada em vídeos. As imagens indicam que Ivan tentou ultrapassar a “Carreta da Alegria”, mas perdeu o controle da motocicleta e foi parar na pista, onde acabou atingido pelo veículo.
Em uma publicação nas redes sociais, a empresa responsável pela carreta lamentou a morte do motociclista e manifestou solidariedade aos familiares e amigos de Ivan. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.