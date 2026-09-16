DIREITO DO TRABALHADOR

Motorista de aplicativo com mais de 6,5 mil viagens é bloqueado sem direito de defesa e Justiça manda plataforma pagar indenização

Profissional tinha avaliação; tribunal também manteve o pagamento pelo período em que ele ficou impedido de trabalhar

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 12:58

Motorista de aplicativo com mais de 6,5 mil viagens é bloqueado sem direito de defesa e Justiça manda plataforma pagar indenização Crédito: Imagem gerada pela IA

Um motorista de aplicativo que foi excluído da plataforma sem ser previamente notificado nem ter oportunidade de se defender deverá receber R$ 10 mil por danos morais. Além disso, a empresa terá que pagar pelo período em que ele ficou impedido de trabalhar pelo aplicativo. A decisão é da 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que manteve a sentença da Comarca de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



O motorista informou no processo que trabalhava na plataforma desde janeiro de 2019 e tinha avaliação de 4,96 em uma escala de até 5, após concluir mais de 6,5 mil viagens. Em julho de 2021, porém, ele foi surpreendido com o bloqueio imediato da conta, ficando sem acesso ao principal meio de sustento.

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Plataforma alegou denúncias de usuários

A empresa sustentou que a exclusão ocorreu dentro da liberdade contratual prevista nos termos de uso aceitos pelo motorista. Segundo a plataforma, o desligamento foi motivado por denúncias feitas por usuários cerca de dois anos antes, envolvendo suposta direção imprudente e divergência nas placas do veículo.

Durante o processo, o cadastro do motorista acabou sendo readmitido voluntariamente pela própria plataforma. A Justiça de primeira instância, entretanto, considerou que as reclamações antigas não justificavam a exclusão ocorrida em 2021. Na avaliação do juízo de Contagem, utilizar reclamações de aproximadamente dois anos antes para justificar o bloqueio retirava da punição o critério de contemporaneidade e segurança.

A decisão reconheceu abuso de direito e condenou a plataforma ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais. Também determinou o pagamento pelo período em que o motorista ficou afastado, com desconto de 30% referente a despesas que teria normalmente com a atividade, como combustível e manutenção. A empresa recorreu ao TJMG.

Tribunal manteve indenização e lucros cessantes

A relatora do recurso, desembargadora Ivone Guilarducci, manteve a condenação. A magistrada destacou que a relação jurídica entre o motorista e a plataforma tinha natureza civil, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Isso, porém, não significava que a empresa pudesse exercer sua autonomia contratual sem limites.



Segundo a relatora, a atuação da plataforma deveria respeitar princípios como boa-fé e dignidade da pessoa humana. Para a desembargadora, as denúncias isoladas e antigas não eram suficientes para justificar uma punição definitiva, especialmente diante do histórico positivo do motorista. “O motivo do desligamento foi exclusivamente a suposta divergência de identidades, fato que não foi precedido de oitiva do motorista ou oportunidade para manifestação e defesa”.

A relatora também considerou relevante o intervalo de mais de dois anos entre os fatos apontados pela empresa e a punição aplicada. Segundo ela, esse período retirou a contemporaneidade da justificativa apresentada pela plataforma e evidenciou violação ao princípio da confiança.