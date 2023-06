Motorista de aplicativo dá cinco facadas em passageira após discussão

Uma passageira foi esfaqueada por um motorista de aplicativo na manhã desta segunda-feira (26) na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo o jornal Midiamax, ela foi levada até o hospital e o motorista foi preso.



De acordo com a publicação, ainda não se sabe como se iniciou a discussão entre os dois. Durante o bate-boca, o condutor sacou uma faca e atacou a moça.



Ao total, foram cinco facadas, sendo duas no braço e três na cabeça. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a mulher levada para a Santa Casa. Não se sabe o estado de saúde da vítima.