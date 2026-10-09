SUSPEITO PRESO

Motorista de aplicativo sai para trabalhar, desaparece e é encontrada morta no interior de SP

Corpo de Pâmela Letícia Nolastro Cunha, de 29 anos, estava em área rural, com marcas de violência e golpes de arma branca

Mariana Rios

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 23:28

Motorista de aplicativo Pamela Leticia Nolastro Cunha foi encontrada morta um dia após desaparecer em Piratininga (SP) Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um homem de 23 anos foi preso nesta sexta-feira (9), suspeito de participar da morte da motorista de aplicativo Pâmela Letícia Nolastro Cunha, de 29 anos, em Piratininga, no interior de São Paulo. O corpo da mulher foi encontrado na tarde de quinta-feira (8), em uma área rural do município, com marcas de violência e ferimentos provocados por arma branca.

Pâmela havia saído de casa para trabalhar na quarta-feira (7) e não voltou. Mensagens enviadas por ela a um grupo de WhatsApp ajudaram a polícia a localizar o corpo e o carro da motorista.

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Em uma das mensagens, Pâmela contou que estava havia dez minutos esperando um homem fazer o pagamento de uma corrida. Segundo a irmã da vítima, Stefania Nolastro, o passageiro alegou que não conseguia abrir o aplicativo do banco.

"Ela disse que estava há dez minutos esperando o rapaz fazer o pagamento, porque ele disse que não estava conseguindo abrir o aplicativo do banco", afirmou Stefania a jornalistas na quinta-feira (8).

A família procurou a polícia na manhã do dia seguinte ao desaparecimento, depois de perceber que Pâmela não havia voltado para casa. O celular dela estava desligado, e o carro também havia sumido.

Carro foi encontrado em Bauru

O veículo foi localizado em Bauru, município vizinho a Piratininga. O suspeito preso teria levado o carro até a cidade e afirmou à polícia que receberia R$ 2 mil para transportar o veículo roubado.

Ele foi localizado em Bauru e encaminhado à 3ª Delegacia de Homicídios da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) do município. As autoridades não divulgaram o nome do suspeito.

Em nota ao UOL, a Uber lamentou a morte da motorista e informou que colabora com as autoridades nos termos da lei. A empresa também afirmou que a conta do usuário foi temporariamente desativada enquanto aguarda a apuração do caso.

O corpo de Pâmela foi enterrado nesta sexta-feira (9), no Cemitério Municipal de Piratininga. Ela deixa uma filha.