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Motorista de aplicativo sai para trabalhar, desaparece e é encontrada morta no interior de SP

Corpo de Pâmela Letícia Nolastro Cunha, de 29 anos, estava em área rural, com marcas de violência e golpes de arma branca

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 23:28

Motorista de aplicativo Pamela Leticia Nolastro Cunha foi encontrada morta um dia após desaparecer em Piratininga (SP)
Motorista de aplicativo Pamela Leticia Nolastro Cunha foi encontrada morta um dia após desaparecer em Piratininga (SP) Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um homem de 23 anos foi preso nesta sexta-feira (9), suspeito de participar da morte da motorista de aplicativo Pâmela Letícia Nolastro Cunha, de 29 anos, em Piratininga, no interior de São Paulo. O corpo da mulher foi encontrado na tarde de quinta-feira (8), em uma área rural do município, com marcas de violência e ferimentos provocados por arma branca.

Pâmela havia saído de casa para trabalhar na quarta-feira (7) e não voltou. Mensagens enviadas por ela a um grupo de WhatsApp ajudaram a polícia a localizar o corpo e o carro da motorista.

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Em uma das mensagens, Pâmela contou que estava havia dez minutos esperando um homem fazer o pagamento de uma corrida. Segundo a irmã da vítima, Stefania Nolastro, o passageiro alegou que não conseguia abrir o aplicativo do banco.

"Ela disse que estava há dez minutos esperando o rapaz fazer o pagamento, porque ele disse que não estava conseguindo abrir o aplicativo do banco", afirmou Stefania a jornalistas na quinta-feira (8).

A família procurou a polícia na manhã do dia seguinte ao desaparecimento, depois de perceber que Pâmela não havia voltado para casa. O celular dela estava desligado, e o carro também havia sumido.

Carro foi encontrado em Bauru

O veículo foi localizado em Bauru, município vizinho a Piratininga. O suspeito preso teria levado o carro até a cidade e afirmou à polícia que receberia R$ 2 mil para transportar o veículo roubado.

Ele foi localizado em Bauru e encaminhado à 3ª Delegacia de Homicídios da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) do município. As autoridades não divulgaram o nome do suspeito.

Em nota ao UOL, a Uber lamentou a morte da motorista e informou que colabora com as autoridades nos termos da lei. A empresa também afirmou que a conta do usuário foi temporariamente desativada enquanto aguarda a apuração do caso.

O corpo de Pâmela foi enterrado nesta sexta-feira (9), no Cemitério Municipal de Piratininga. Ela deixa uma filha.

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Assassinada Uber são Paulo Motorista de app

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