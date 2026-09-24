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Motorista de app com nota 4,02 é banido após reclamações de passageiros e processa empresa

Homem trabalhava havia cerca de seis anos no aplicativo e já tinha realizado mais de mil corridas quando teve a conta suspensa definitivamente

Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 09:36

Motorista de app com nota 4,02 é banido após reclamações de passageiros e processa empresa Crédito: Shutterstock

Um motorista de aplicativo foi banido de uma plataforma de transporte após acumular avaliações negativas e reclamações de passageiros. Com nota 4,02 no perfil, ele acionou a Justiça para tentar reativar a conta, além de pedir indenização por danos morais e pelos valores que alegava ter deixado de receber durante o período sem realizar corridas. A 2ª Vara Cível da comarca de Joinville (SC), porém, rejeitou os pedidos.

Segundo o motorista, ele trabalhava pela plataforma havia aproximadamente seis anos e já havia realizado mais de mil corridas quando teve o perfil suspenso. Ele afirmou que não recebeu uma justificativa clara e que teria recebido explicações diferentes para o bloqueio, relacionadas à taxa de aceitação ou finalização das viagens e às avaliações abaixo do padrão de qualidade.

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A empresa sustentou que a suspensão ocorreu devido ao acúmulo de avaliações negativas e ao baixo índice de satisfação, em desacordo com os padrões exigidos pela plataforma.

Reclamações de passageiros

Ao analisar os documentos, a magistrada verificou que o próprio material apresentado pelo motorista informava que a conta havia sido suspensa devido a avaliações recorrentes abaixo do padrão.

Além da nota 4,02, havia registros de reclamações sobre cobrança superior ao valor indicado pelo aplicativo, comportamento considerado grosseiro, impaciência, discussões com passageiros, alteração de rota sem aviso, passageiro não atendido e trajeto diferente do indicado pela plataforma.

A empresa também apresentou um registro interno que classificava a situação do motorista como banimento permanente em razão da avaliação desfavorável.

Justiça mantém bloqueio

Para a magistrada, os documentos não demonstraram a suposta indefinição sobre o motivo do desligamento. A decisão considerou ainda os termos de uso da plataforma, que permitiam o cancelamento da licença em caso de avaliações reiteradamente negativas.

A sentença afastou também a alegação de que o banimento teria ocorrido por causa de uma falha pontual de conexão durante uma corrida realizada por outro aplicativo.

Com isso, foi negado o pedido de reativação da conta, assim como as solicitações de lucros cessantes e danos morais. Segundo a sentença, o motorista utilizava outras plataformas e não comprovou que dependia exclusivamente do aplicativo.