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Motorista de app com nota 4,02 é banido após reclamações de passageiros e processa empresa

Homem trabalhava havia cerca de seis anos no aplicativo e já tinha realizado mais de mil corridas quando teve a conta suspensa definitivamente

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 09:36

Motorista de app com nota 4,02 é banido após reclamações de passageiros e processa empresa
Motorista de app com nota 4,02 é banido após reclamações de passageiros e processa empresa Crédito: Shutterstock

Um motorista de aplicativo foi banido de uma plataforma de transporte após acumular avaliações negativas e reclamações de passageiros. Com nota 4,02 no perfil, ele acionou a Justiça para tentar reativar a conta, além de pedir indenização por danos morais e pelos valores que alegava ter deixado de receber durante o período sem realizar corridas. A 2ª Vara Cível da comarca de Joinville (SC), porém, rejeitou os pedidos.

Segundo o motorista, ele trabalhava pela plataforma havia aproximadamente seis anos e já havia realizado mais de mil corridas quando teve o perfil suspenso. Ele afirmou que não recebeu uma justificativa clara e que teria recebido explicações diferentes para o bloqueio, relacionadas à taxa de aceitação ou finalização das viagens e às avaliações abaixo do padrão de qualidade.

Carros que deixam a categoria Uber Black e Comfort

Carros que deixam a categoria Uber Black (a partir de 11 de janeiro de 2027): Citroën C4 Cactus Renault Duster Chery Arrizo 5 por Reprodução
Chevrolet Cruze Citroën C4 Lounge Hyundai Ioniq por Shutterstock
Toyota Prius Audi A3 Volkswagen Nivus por Divulgação
Carros que deixam a categoria Uber Comfort (a partir de 11 de janeiro de 2027): Fiat Argo Volkswagen Polo Volkswagen Voyage por Shutterstock
Chevrolet Prisma Toyota Yaris Hatch Peugeot 208 Renault Zoe por Divulgação
Chevrolet Joy Plus JAC J3 Turin por Shutterstock
Kia Rio JAC iEV40 por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Carros que deixam a categoria Uber Black (a partir de 11 de janeiro de 2027): Citroën C4 Cactus Renault Duster Chery Arrizo 5 por Reprodução

A empresa sustentou que a suspensão ocorreu devido ao acúmulo de avaliações negativas e ao baixo índice de satisfação, em desacordo com os padrões exigidos pela plataforma.

Reclamações de passageiros

Ao analisar os documentos, a magistrada verificou que o próprio material apresentado pelo motorista informava que a conta havia sido suspensa devido a avaliações recorrentes abaixo do padrão.

Além da nota 4,02, havia registros de reclamações sobre cobrança superior ao valor indicado pelo aplicativo, comportamento considerado grosseiro, impaciência, discussões com passageiros, alteração de rota sem aviso, passageiro não atendido e trajeto diferente do indicado pela plataforma.

A empresa também apresentou um registro interno que classificava a situação do motorista como banimento permanente em razão da avaliação desfavorável.

Justiça mantém bloqueio

Para a magistrada, os documentos não demonstraram a suposta indefinição sobre o motivo do desligamento. A decisão considerou ainda os termos de uso da plataforma, que permitiam o cancelamento da licença em caso de avaliações reiteradamente negativas.

A sentença afastou também a alegação de que o banimento teria ocorrido por causa de uma falha pontual de conexão durante uma corrida realizada por outro aplicativo.

Com isso, foi negado o pedido de reativação da conta, assim como as solicitações de lucros cessantes e danos morais. Segundo a sentença, o motorista utilizava outras plataformas e não comprovou que dependia exclusivamente do aplicativo.

A magistrada também considerou que não houve exposição pública, imputação de crime ou ofensa à honra do motorista.

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