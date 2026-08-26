SÃO PAULO

Motorista de app é preso após estuprar passageira de 18 anos

Vítima alertou amiga sobre perguntas 'estranhas' de motorista de aplicativo; à distância, amiga acionou PM, que prendeu o homem

Metrópoles

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:23

Motoristas de app argumentou que a relação foi consensual Crédito: Pexels, Maksgelatin

Um motorista de aplicativo de 51 anos foi preso após agredir e estuprar uma passageira, de 18 anos, na madrugada de terça-feira (25), no Guarujá, litoral sul de São Paulo. A amiga da vítima, que estava com ela e desembarcou primeiro, foi quem acionou a Polícia Militar.