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Motorista de app é preso após estuprar passageira de 18 anos

Vítima alertou amiga sobre perguntas 'estranhas' de motorista de aplicativo; à distância, amiga acionou PM, que prendeu o homem

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:23

Atenção, motoristas de app: um detalhe pouco conhecido na CNH pode levar à apreensão do veículo
Motoristas de app argumentou que a relação foi consensual Crédito: Pexels, Maksgelatin

Um motorista de aplicativo de 51 anos foi preso após agredir e estuprar uma passageira, de 18 anos, na madrugada de terça-feira (25), no Guarujá, litoral sul de São Paulo. A amiga da vítima, que estava com ela e desembarcou primeiro, foi quem acionou a Polícia Militar.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o carro em que o motorista e a passageira estavam foi encontrado na Rua Silvio Daige, na região do bairro Enseada. A mulher resgatada pelos policiais estava em choque. Ela estava nua e afirmou que foi enforcada, agredida e abusada sexualmente. O suspeito argumentou que a relação foi consensual.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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Tags:

são Paulo Motorista de app

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