Motorista de app é preso após estuprar passageira de 18 anos

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Metrópoles
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:23
Um motorista de aplicativo de 51 anos foi preso após agredir e estuprar uma passageira, de 18 anos, na madrugada de terça-feira (25), no Guarujá, litoral sul de São Paulo. A amiga da vítima, que estava com ela e desembarcou primeiro, foi quem acionou a Polícia Militar.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o carro em que o motorista e a passageira estavam foi encontrado na Rua Silvio Daige, na região do bairro Enseada. A mulher resgatada pelos policiais estava em choque. Ela estava nua e afirmou que foi enforcada, agredida e abusada sexualmente. O suspeito argumentou que a relação foi consensual.