BOB ESPONJA

Motorista de app é sequestrado, usa código em ligação com a esposa para sinalizar que estava em apuros e consegue ser resgatado

Homem foi rendido por seis criminosos após aceitar uma corrida por aplicativo

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de junho de 2026 às 17:10

Motorista de aplicativo mantido em cativeiro usa código em ligação com a esposa e consegue ser resgatado Crédito: Reprodução

Uma referência aparentemente inocente ao desenho animado Bob Esponja foi decisiva para salvar a vida de um motorista de aplicativo que havia sido sequestrado e mantido em cativeiro por criminosos no interior de São Paulo. O caso aconteceu após uma corrida entre os municípios de Campinas e Sumaré, na madrugada do dia 27 de maio. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ele foi rendido por um grupo formado por seis homens, três deles armados, levado para um cativeiro e passou horas sob ameaça dos criminosos.

Em meio ao sequestro, o homem recebeu uma ligação da esposa. Sem poder revelar diretamente que estava sendo mantido refém, ele decidiu recorrer a uma estratégia incomum. Durante a conversa, disse que, quando chegasse em casa, gostaria de assistir ao desenho Bob Esponja com ela. A frase chamou imediatamente a atenção da mulher. Isso porque, segundo relatos, o marido sabia que ela não gostava do programa e jamais faria esse tipo de convite espontaneamente. Desconfiada de que algo estava errado, a esposa interpretou a fala como um possível pedido de ajuda disfarçado e acionou as autoridades.

Após receber o alerta, equipes policiais iniciaram as buscas e conseguiram rastrear a localização da vítima por meio do celular. Os agentes chegaram ao imóvel onde o motorista estava sendo mantido em cárcere e realizaram o resgate. Um dos suspeitos foi preso em flagrante durante a operação. No local, a Polícia Militar apreendeu um simulacro de pistola e um facão que, segundo as investigações, eram utilizados para intimidar a vítima.

