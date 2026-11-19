CRIME

Motorista de app simula o próprio sequestro, tenta extorquir esposa com fotos amarrado e acaba preso

José Marcos Peixoto enviou fotos amarrado no porta-malas de um carro

Wendel de Novais

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 07:30

Homem tentou enganar a própria esposa por dinheiro Crédito: Reprodução

A tentativa de conseguir dinheiro da esposa terminou com a prisão de um motorista de aplicativo em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. José Marcos Peixoto montou uma falsa história de sequestro, com direito a fotos em que aparecia amarrado no porta-malas de um carro, para exigir R$ 7 mil da mulher. Ele foi detido em flagrante na quarta-feira (18), segundo o g1 Rio de Janeiro.

A encenação começou por volta das 16h, quando a esposa recebeu mensagens pelo WhatsApp do celular do marido. Na conversa, um suposto sequestrador dizia estar com José Marcos e condicionava a libertação dele ao pagamento do valor. Para pressionar a mulher, também ameaçou colocar fogo no veículo com o motorista dentro caso a polícia fosse procurada.

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O dinheiro deveria ser enviado para uma conta bancária do próprio José Marcos. Na mensagem, o falso sequestrador alegava estar com o telefone da vítima e ter acesso aos dados bancários. Desconfiada da situação, a esposa decidiu procurar a polícia, que iniciou uma operação para localizar o motorista.

A investigação avançou com o rastreamento do carro usado por José Marcos para trabalhar. O sinal indicou a região da Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias. Policiais da 59ª DP e da 77ª DP encontraram o veículo na saída do Feirão do Lu. O motorista estava acompanhado de uma mulher.

Ao ser abordado, José Marcos disse que a passageira era sua prima. Ela, porém, afirmou que havia solicitado uma corrida pelo aplicativo. Diante das versões diferentes, os policiais aprofundaram o questionamento, e o motorista acabou admitindo que havia inventado o sequestro para obter dinheiro da esposa.