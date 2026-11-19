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Wendel de Novais
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 07:30
A tentativa de conseguir dinheiro da esposa terminou com a prisão de um motorista de aplicativo em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. José Marcos Peixoto montou uma falsa história de sequestro, com direito a fotos em que aparecia amarrado no porta-malas de um carro, para exigir R$ 7 mil da mulher. Ele foi detido em flagrante na quarta-feira (18), segundo o g1 Rio de Janeiro.
A encenação começou por volta das 16h, quando a esposa recebeu mensagens pelo WhatsApp do celular do marido. Na conversa, um suposto sequestrador dizia estar com José Marcos e condicionava a libertação dele ao pagamento do valor. Para pressionar a mulher, também ameaçou colocar fogo no veículo com o motorista dentro caso a polícia fosse procurada.
Homem tentou enganar a própria esposa por dinheiro
O dinheiro deveria ser enviado para uma conta bancária do próprio José Marcos. Na mensagem, o falso sequestrador alegava estar com o telefone da vítima e ter acesso aos dados bancários. Desconfiada da situação, a esposa decidiu procurar a polícia, que iniciou uma operação para localizar o motorista.
A investigação avançou com o rastreamento do carro usado por José Marcos para trabalhar. O sinal indicou a região da Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias. Policiais da 59ª DP e da 77ª DP encontraram o veículo na saída do Feirão do Lu. O motorista estava acompanhado de uma mulher.
Ao ser abordado, José Marcos disse que a passageira era sua prima. Ela, porém, afirmou que havia solicitado uma corrida pelo aplicativo. Diante das versões diferentes, os policiais aprofundaram o questionamento, e o motorista acabou admitindo que havia inventado o sequestro para obter dinheiro da esposa.
A passageira também confirmou ter participado da farsa: segundo a Polícia Civil, ela fez as fotografias e gravou o vídeo utilizados na simulação, a pedido do motorista. Os arquivos foram localizados nos celulares dos dois. José Marcos foi preso em flagrante por tentativa de extorsão, enquanto a mulher foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos.