DECISÃO

Motorista de ônibus que sofreu queimaduras em acidente receberá R$ 200 mil de indenização

TST manteve condenação de empresa de transporte e entendeu que o empregador responde por acidentes relacionados aos riscos da atividade, mesmo quando a culpa é de terceiros

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 14:25

Motorista de ônibus que sofreu queimaduras em acidente receberá R$ 200 mil de indenização Crédito: Imagem gerada pela IA

Um motorista de ônibus que sofreu queimaduras graves em um acidente que deixou dez mortos deverá receber R$ 200 mil de indenização por danos morais e estéticos. A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que considerou que o transporte rodoviário de passageiros é uma atividade de risco e que a responsabilidade do empregador não é afastada quando o acidente é provocado pela imprudência de terceiros.

A condenação foi imposta à Viação Mauá S.A., de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu em 18 de fevereiro de 2015, por volta das 5h30, quando o ônibus trafegava pela Rua Getúlio Vargas. Ao tentar desviar de um caminhão parado em uma curva para a realização de serviços na rede elétrica, o motorista fez uma sequência de manobras e acabou atingindo um poste.

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Com a colisão, um transformador caiu sobre o veículo e provocou um incêndio. A presença de resíduos de lama na pista também contribuiu para a perda de controle do ônibus. Dez pessoas morreram, entre elas o cobrador. O motorista sobreviveu, mas sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus que atingiram grande parte do lado direito do corpo. As lesões comprometeram os movimentos dos membros superiores, incluindo ombro, braço e antebraço. De acordo com perícia judicial, o trabalhador ficou totalmente incapacitado para exercer suas atividades profissionais.

Empresa responde por riscos da atividade

Na primeira instância, a Justiça do Trabalho reconheceu o direito do motorista às indenizações por danos morais e estéticos. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ) manteve a condenação e fixou o valor em R$ 200 mil, considerando a gravidade das sequelas, as condições pessoais da vítima e a situação econômica da empresa. A Viação Mauá recorreu ao TST para tentar reduzir o valor da reparação. A empresa argumentou que não teve culpa pelo acidente, assim como o próprio motorista, já que a ocorrência foi provocada por circunstâncias externas à atuação dos envolvidos.

Ao analisar o caso, o relator, ministro Douglas Rodrigues, explicou que o TST só costuma modificar valores de indenização quando considera que a quantia estabelecida é excessivamente baixa ou elevada. Para ele, os R$ 200 mil fixados pelas instâncias anteriores respeitam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Imprudência de terceiros não afasta indenização

Outro ponto central da decisão foi o entendimento de que empresas podem ser responsabilizadas por acidentes sofridos por trabalhadores que exercem atividades consideradas de risco, mesmo quando o dano é provocado por outra pessoa. Segundo o relator, a jurisprudência do TST reconhece que motoristas profissionais estão expostos continuamente aos riscos do trânsito, inclusive à imprudência de outros condutores. Por isso, o fato de o acidente ter sido provocado por terceiros não elimina automaticamente a responsabilidade do empregador.