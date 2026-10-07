DIREITO TRABALHISTA

Motorista de ônibus que também era responsável pela manutenção dos veículos aciona a Justiça e ganha adicional por acúmulo de função

Tribunal reconheceu que trabalhador exercia atividades de mecânico entre uma viagem e outra e fixou acréscimo de 10% sobre a remuneração mensal

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 16:52

Motorista de ônibus que também era responsável pela manutenção dos veículos aciona a Justiça e ganha adicional por acúmulo de função Crédito: Imagem gerada pela IA

Dirigir um ônibus e, entre uma viagem e outra, assumir também tarefas de mecânico. Foi essa a rotina reconhecida pela Justiça do Trabalho de um motorista que trabalhava para uma concessionária responsável pelo transporte coletivo de passageiros em Itanhandu, no Sul de Minas Gerais.

A 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG) entendeu que o trabalhador acumulava funções e determinou o pagamento de um adicional de 10% sobre a remuneração mensal. A decisão foi unânime e o processo está atualmente em fase de execução.

Motorista também fazia manutenção dos ônibus

O caso começou na Vara do Trabalho de Caxambu, onde o pedido do trabalhador havia sido rejeitado. Na primeira decisão, o entendimento foi de que as atividades realizadas pelo motorista eram compatíveis com sua função principal e aconteciam dentro da própria jornada, sem representar uma sobrecarga capaz de justificar um pagamento adicional.

O motorista recorreu. Ele afirmou que, além de dirigir, também trabalhava como mecânico na garagem da empresa, realizando a manutenção dos ônibus entre uma viagem e outra.

Ao analisar o recurso, o relator, desembargador Antônio Gomes de Vasconcelos, observou que a própria empresa reconheceu que o trabalhador realizava serviços de manutenção, embora tenha sustentado que essas atividades aconteciam apenas de forma esporádica. Uma testemunha, porém, apresentou uma versão diferente e confirmou que o motorista fazia serviços de “mecânico” entre uma jornada de condução e outra.

Testemunha foi decisiva para a decisão

Para o relator, o depoimento afastou a ideia de que as tarefas de manutenção eram ocasionais. A Justiça considerou que o trabalhador não apenas auxiliava pontualmente na rotina da empresa, mas desempenhava atividades que correspondiam a uma função diferente daquela para a qual havia sido contratado. O desembargador destacou ainda que a manutenção dos ônibus não poderia ser considerada uma atribuição natural de um motorista.

“Trata-se de serviço especializado, que depende de mão de obra própria”, registrou o magistrado. Outro ponto considerado foi a própria estrutura da empresa. Segundo o processo, a concessionária mantinha um mecânico que comparecia à garagem uma ou duas vezes por semana.

Justiça reconhece acúmulo de função

De acordo com o relator, o acúmulo de função ocorre quando o empregado passa a executar, além das atividades próprias de seu cargo, tarefas diferentes e especializadas. Nessas situações, segundo o entendimento adotado no processo, ocorre um desequilíbrio na relação contratual, já que o trabalhador passa a assumir responsabilidades adicionais sem receber uma remuneração correspondente.

A decisão também considerou que permitir a execução habitual de uma segunda função especializada sem qualquer acréscimo poderia resultar em enriquecimento sem causa do empregador.

Motorista terá adicional de 10%

Como não existe uma norma específica estabelecendo um percentual para o acúmulo de função no caso analisado, o TRT-MG aplicou, por analogia, o artigo 8º da Lei 3.207/1957. Com isso, os julgadores fixaram o adicional em 10% sobre a remuneração mensal do motorista. As diferenças salariais também terão reflexos no FGTS e na multa de 40%.