JUSTIÇA

Motorista de ônibus sofre dois acidentes no mesmo dia, processa empresa e recebe R$ 10 mil de indenização

Caso ocorreu em Machado, no Sul de Minas

Millena Marques

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 18:19

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais Crédito: Reprodução

Uma motorista de ônibus de Machado, no Sul de Minas, será indenizada em R$ 10 mil por danos morais após enfrentar um incêndio em um coletivo durante o trabalho. A empresa de transporte coletivo foi condenada ao pagamento da indenização.

Segundo o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 3ª Região, a motorista também se envolveu em outro acidente causado por problemas nos freios. Para a Justiça, a empresa expôs a trabalhadora a condições inseguras ao permitir a circulação de veículos com falhas mecânicas e manutenção insuficiente.

De acordo com a motorista, os problemas mecânicos foram comunicados por meio de fichas de manutenção. Segundo ela, os veículos apresentavam falhas nos freios, na embreagem e nas portas, além de vazamentos, e os pedidos de reparo ou de substituição dos coletivos não eram atendidos pela empresa.

Ela contou que, em 9 de outubro de 2025, sofreu dois acidentes na mesma jornada de trabalho. No primeiro, o ônibus que dirigia pegou fogo em via pública. Horas depois, já conduzindo outro veículo, envolveu-se em um acidente após uma falha nos freios provocar colisões.

A empresa, por sua vez, negou que a frota estivesse sucateada. Segundo a defesa, os ônibus passam por manutenções periódicas e não havia veículos impróprios para circulação. A transportadora também afirmou que não havia registros das reclamações feitas pela motorista sobre os problemas mecânicos apontados por ela.

Freios

A empresa sustentou que a apuração inicial indicava como causa provável do acidente a perda de controle da direção pela condutora em uma rua íngreme, e não uma falha mecânica no veículo.

No entanto, a prova oral reforçou a versão apresentada pela motorista. O preposto da empresa confirmou que, no mesmo dia, ocorreram um princípio de incêndio em um ônibus e um episódio de perda de freios em outro veículo.

Além disso, uma testemunha ouvida no processo relatou que a frota apresentava problemas mecânicos frequentes, especialmente nos freios, e que as reclamações registradas pelos motoristas nem sempre eram solucionadas.

Ao decidir o caso, a juíza titular da 2ª Vara do Trabalho de Alfenas, Alessandra Junqueira Franco, concluiu que as provas confirmaram que a motorista trabalhava em condições inseguras, com falhas mecânicas recorrentes nos ônibus, principalmente no sistema de freios, e sem manutenção adequada.

Segundo a magistrada, a trabalhadora exercia suas funções sob constante tensão e insegurança, situação que ultrapassa os transtornos normais da atividade e configura dano moral. Por isso, fixou a indenização em R$ 20 mil, considerando a gravidade da conduta da empresa, a extensão do sofrimento causado e o caráter pedagógico da condenação.

Recurso

A empresa recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG). Os desembargadores mantiveram o entendimento de que a motorista foi submetida a condições inseguras de trabalho, mas reduziram o valor da indenização por danos morais de R$ 20 mil para R$ 10 mil.

Para os integrantes da Sexta Turma, o valor fixado na sentença era superior ao normalmente adotado em casos semelhantes. Com isso, a indenização foi reduzida para R$ 10 mil, com base nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e no caráter pedagógico da condenação.