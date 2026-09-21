Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Motorista de ônibus ultrapassa limite de velocidade, avança sinal vermelho, bate em automóvel e tem justa causa mantida

Câmeras registraram que o ônibus trafegava a cerca de 75 km/h no momento da colisão; trabalhador alegou que não houve imprudência e questionou a demora de seis meses para a demissão

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15:28

Motorista de ônibus ultrapassa limite de velocidade, avança sinal vermelho, bate em automóvel e tem justa causa mantida
Motorista de ônibus ultrapassa limite de velocidade, avança sinal vermelho, bate em automóvel e tem justa causa mantida Crédito: Reprodução

Um motorista de ônibus que avançou o sinal vermelho em velocidade acima do limite permitido e colidiu o veículo da empresa com outro automóvel teve mantida a demissão por justa causa. A decisão é da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), que confirmou a sentença da 1ª Vara do Trabalho de Cachoeirinha.

Com a decisão, o trabalhador não conseguiu reverter a modalidade da demissão para dispensa sem justa causa nem receber as verbas rescisórias correspondentes. O colegiado considerou que a conduta foi grave o suficiente para justificar o rompimento do contrato por justa causa.

Veja motivos que podem levar à justa causa

Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock
Incontinência de conduta ou mau procedimento - são duas justas causas semelhantes, mas não são sinônimas. A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. O mau procedimento caracteriza-se com o comportamento incorreto, irregular do empregado, como a prática de discrição pessoal, desrespeito, que ofendam a dignidade, tornando impossível ou sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício. por Banco de imagem
Negociação habitual - ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce, de forma habitual, atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. por Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho
Condenação criminal – isso ocorre uma vez que, cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa. A condenação criminal deve ter passado em julgado, ou seja, não pode ser recorrível. por Shutterstock
Violação de segredo da empresa - a revelação só caracterizará violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa, ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. por Agência Brasil
Desídia - na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, que se vão acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isto não quer dizer que uma só falta não possa configurar desídia. São elementos materiais que podem gerar essas faltas: a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas injustificadas ao serviço, a produção imperfeita e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções. por Shutterstock
Embriaguez habitual ou em serviço - só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substituir a normalidade pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológico ou não. Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço ou se embebede no decorrer dele. O álcool é a causa mais frequente da embriaguez. Nada obsta, porém, que esta seja provocada por substâncias de efeitos análogos (psicotrópicos). De qualquer forma, a embriaguez deve ser comprovada por exame médico pericial. por Shutterstock
Ato de indisciplina ou de insubordinação - tanto na indisciplina como na insubordinação existe atentado a deveres jurídicos assumidos pelo empregado pelo simples fato de sua condição de empregado subordinado. A desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita, constitui ato típico de insubordinação; a desobediência a uma norma genérica constitui ato típico de indisciplina. por Shutterstock
Abandono de emprego - a falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias faz presumir o abandono do emprego, conforme entendimento jurisprudencial. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
Ofensas físicas - as ofensas físicas constituem falta grave quando têm relação com o vínculo empregatício, praticadas em serviço ou contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa. As agressões contra terceiros, estranhos à relação empregatícia, por razões alheias à vida empresarial, constituirá justa causa quando se relacionarem ao fato de ocorrerem em serviço. por Freepik
1 de 10
Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock

Conforme o processo, o motorista avançou o sinal vermelho enquanto dirigia acima da velocidade permitida e acabou colidindo o ônibus com outro veículo. Ele negou ter agido com imprudência e também questionou o fato de a empresa ter aplicado a demissão apenas seis meses depois do acidente.

A empresa sustentou que a dispensa ocorreu em razão de ato de desídia e incontinência de conduta. Segundo a empregadora, foi realizada uma apuração interna pela comissão de acidentes, que identificou condutas consideradas gravíssimas a partir das imagens das câmeras instaladas no ônibus.

Na primeira instância, o juiz Luis Henrique Bisso Tatsch considerou comprovada a responsabilidade do motorista e a gravidade da conduta. As gravações apresentadas no processo confirmaram a ocorrência da colisão e indicaram que o ônibus trafegava a uma velocidade média de 75 km/h no momento do acidente. O pedido para reverter a justa causa foi negado. O trabalhador teve reconhecido, porém, o direito ao pagamento de 13º salário proporcional e diferenças de FGTS.

Justiça considera conduta grave para motorista de ônibus

O motorista recorreu ao TRT-RS, mas a 6ª Turma negou o recurso. O relator, desembargador Raul Zoratto Sanvicente, considerou que a gravidade da conduta justificava a penalidade aplicada pela empresa. Na avaliação do magistrado, a responsabilidade do motorista ultrapassava a preservação do patrimônio da empregadora, já que ele também tinha o dever de garantir a segurança dos passageiros transportados.

“A negligência na condução do veículo, com a geração de um acidente ainda que sem vítimas, é fato grave a ensejar a rescisão contratual”, afirmou o relator. Participaram do julgamento as desembargadoras Maria Cristina Schaan Ferreira e Simone Maria Nunes. A decisão é definitiva e não cabe mais recurso.

Mais recentes

Imagem - Crianças arrastadas pelos braços, levantadas pelas roupas e arremessadas: professora é condenada por torturar 13 crianças de 2 e 3 anos

Crianças arrastadas pelos braços, levantadas pelas roupas e arremessadas: professora é condenada por torturar 13 crianças de 2 e 3 anos
Imagem - 'Vovó tiktoker' é perseguida, esfaqueada e morta por 'amiga' no meio da rua

'Vovó tiktoker' é perseguida, esfaqueada e morta por 'amiga' no meio da rua
Imagem - Estudante de Direito encontrada morta em condomínio do namorado estava grávida, diz irmão

Estudante de Direito encontrada morta em condomínio do namorado estava grávida, diz irmão