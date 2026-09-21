DECISÃO

Motorista de ônibus ultrapassa limite de velocidade, avança sinal vermelho, bate em automóvel e tem justa causa mantida

Câmeras registraram que o ônibus trafegava a cerca de 75 km/h no momento da colisão; trabalhador alegou que não houve imprudência e questionou a demora de seis meses para a demissão

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15:28

Motorista de ônibus ultrapassa limite de velocidade, avança sinal vermelho, bate em automóvel e tem justa causa mantida Crédito: Reprodução

Um motorista de ônibus que avançou o sinal vermelho em velocidade acima do limite permitido e colidiu o veículo da empresa com outro automóvel teve mantida a demissão por justa causa. A decisão é da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), que confirmou a sentença da 1ª Vara do Trabalho de Cachoeirinha.

Com a decisão, o trabalhador não conseguiu reverter a modalidade da demissão para dispensa sem justa causa nem receber as verbas rescisórias correspondentes. O colegiado considerou que a conduta foi grave o suficiente para justificar o rompimento do contrato por justa causa.

Veja motivos que podem levar à justa causa 1 de 10

Conforme o processo, o motorista avançou o sinal vermelho enquanto dirigia acima da velocidade permitida e acabou colidindo o ônibus com outro veículo. Ele negou ter agido com imprudência e também questionou o fato de a empresa ter aplicado a demissão apenas seis meses depois do acidente.

A empresa sustentou que a dispensa ocorreu em razão de ato de desídia e incontinência de conduta. Segundo a empregadora, foi realizada uma apuração interna pela comissão de acidentes, que identificou condutas consideradas gravíssimas a partir das imagens das câmeras instaladas no ônibus.

Na primeira instância, o juiz Luis Henrique Bisso Tatsch considerou comprovada a responsabilidade do motorista e a gravidade da conduta. As gravações apresentadas no processo confirmaram a ocorrência da colisão e indicaram que o ônibus trafegava a uma velocidade média de 75 km/h no momento do acidente. O pedido para reverter a justa causa foi negado. O trabalhador teve reconhecido, porém, o direito ao pagamento de 13º salário proporcional e diferenças de FGTS.

Justiça considera conduta grave para motorista de ônibus

O motorista recorreu ao TRT-RS, mas a 6ª Turma negou o recurso. O relator, desembargador Raul Zoratto Sanvicente, considerou que a gravidade da conduta justificava a penalidade aplicada pela empresa. Na avaliação do magistrado, a responsabilidade do motorista ultrapassava a preservação do patrimônio da empregadora, já que ele também tinha o dever de garantir a segurança dos passageiros transportados.