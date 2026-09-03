DECISÃO JUDICIAL

Motorista de transportadora fica com sequelas após acidente, ganha indenização e receberá pensão de quase 4 salários mínimos até completar 75 anos

O motorista conduzia um veículo utilitário quando foi atingido frontalmente por um semirreboque acoplado a um caminhão.

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 13:58

Motorista de transportadora fica com sequelas após acidente, ganha indenização e receberá pensão de quase 4 salários mínimos até completar 75 anos Crédito: Robert Leal / TJMG

Um motorista que ficou com sequelas neurológicas permanentes e incapacidade para o trabalho após um grave acidente na BR-040 deverá receber R$ 100 mil de uma empresa de transportes, além de pensão mensal. A condenação foi mantida pela 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). A empresa terá de pagar R$ 50 mil por danos morais e R$ 50 mil por danos estéticos, além de ressarcir despesas médicas e pagar uma pensão mensal correspondente a 3,9 salários mínimos. O benefício deverá ser pago até o motorista completar 75 anos.

O acidente aconteceu em julho de 2017, no km 741,1 da BR-040, em Santos Dumont (MG). Segundo o processo, o motorista conduzia um veículo utilitário quando foi atingido frontalmente por um semirreboque acoplado a um caminhão. O caminhão teria invadido a contramão ao fazer uma curva. Com a força da colisão, o eixo traseiro do veículo se soltou.

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O motorista sobreviveu, mas sofreu politraumatismo grave, que deixou sequelas neurológicas permanentes e provocou incapacidade laborativa. Outras duas passageiras que estavam no utilitário morreram em decorrência da batida. Diante das consequências do acidente, o motorista acionou a Justiça e pediu indenização à empresa responsável pelo caminhão.

Justiça apontou culpa do caminhão

Em primeira instância, o juízo da Comarca de Contagem concluiu que a responsabilidade pelo acidente foi exclusiva do condutor da empresa de transportes. A sentença determinou o pagamento das indenizações por danos morais e estéticos, o ressarcimento das despesas médicas e a inclusão do motorista na folha de pagamento para receber a pensão mensal.

A empresa recorreu da decisão. Entre os argumentos apresentados, afirmou que o motorista do utilitário teria sido quem invadiu a contramão. Também citou o histórico de infrações de trânsito da vítima para tentar sustentar que ela teria agido com imprudência. A transportadora também questionou a pensão civil, alegando que o motorista já recebia aposentadoria por invalidez do INSS e, portanto, não deveria acumular os dois pagamentos.

Pensão pode ser acumulada com aposentadoria

O relator do recurso, desembargador Lúcio Eduardo de Brito, manteve o entendimento de que a transportadora foi responsável pelo acidente. Segundo o magistrado, o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que possui presunção de veracidade, comprovou que o caminhão invadiu a pista contrária.

O desembargador também rejeitou o argumento relacionado à aposentadoria por invalidez. Ele explicou que a aposentadoria previdenciária e a pensão civil podem ser recebidas simultaneamente, pois possuem origens diferentes. Enquanto a aposentadoria é um benefício de natureza social, a pensão civil representa uma reparação decorrente de um ato ilícito.

Seguradora não terá de pagar pelos danos estéticos

A seguradora também recorreu da decisão. A empresa argumentou que eventual ressarcimento deveria respeitar os limites previstos na apólice, que estabelecia R$ 5 mil para danos morais e não previa cobertura para danos estéticos. Nesse ponto, o relator concordou com a seguradora. O contrato de seguro continha uma cláusula que excluía a cobertura para danos estéticos, de modo que a seguradora não deverá ressarcir a transportadora por esse tipo de indenização.