DECISÃO

Motorista é demitido por justa causa após atender ligação no viva-voz enquanto dirigia, processa empresa e ganha indenização na Justiça

Juiz considerou que a empresa não comprovou falta grave e apontou desproporcionalidade na punição aplicada ao funcionário

Wendel de Novais

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 08:26

Motorista foi demitido por justa causa após atender ligação Crédito: Reprodução

A Justiça do Trabalho anulou a demissão por justa causa de um motorista carreteiro que havia sido dispensado após atender uma ligação da esposa enquanto dirigia. A decisão, da 4ª Vara do Trabalho de Manaus, também condenou uma empresa do setor de transporte rodoviário ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais ao trabalhador.

O motorista foi contratado em novembro de 2024 e demitido por justa causa em outubro de 2025. Segundo o processo, a empresa alegou que ele havia descumprido normas internas ao utilizar o celular durante a condução do veículo. O caminhão transportava carga perigosa de gás natural liquefeito.

Na ação trabalhista, o empregado afirmou que atendeu à ligação por meio do viva-voz e considerou a punição excessiva. Ele pediu que a justa causa fosse convertida em dispensa sem motivo e também solicitou indenização pelos danos que, segundo ele, a acusação teria causado à sua honra.

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Ao analisar o caso, o juiz Gerfran Carneiro Moreira considerou que houve descumprimento de uma regra interna, mas entendeu que a conduta não justificava a penalidade máxima prevista na legislação trabalhista. Para o magistrado, a justa causa exige comprovação consistente da falta grave e deve observar a proporcionalidade entre a conduta e a punição.

Um dos pontos considerados na sentença foi o fato de a própria testemunha apresentada pela empresa ter relatado que o motorista utilizou o celular em duas ocasiões. Na primeira, porém, não recebeu qualquer punição. A testemunha também confirmou que houve uma sindicância para apurar o episódio, mas que o trabalhador não teve oportunidade de apresentar sua defesa.

Para o juiz, a ausência de punição no primeiro caso enfraqueceu a justificativa para a aplicação da justa causa no episódio seguinte. A sentença destacou ainda que a dispensa por justa causa é a medida disciplinar mais severa e, por isso, deve estar respaldada por provas e ser compatível com a gravidade da conduta.