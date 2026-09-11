DECISÃO

Motorista é investigado às escondidas por empresa, descobre visitas feitas à própria família e ganha indenização em processo na Justiça

TST manteve indenização após entender que investigação ultrapassou limites e violou a intimidade do funcionário

Wendel de Novais

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 12:00

Prossegur foi condenada por violar direitos do trabalhador Crédito: Reprodução

Uma empresa de segurança foi condenada a indenizar um motorista de carro-forte após uma investigação sobre a vida privada dele envolver perguntas a vizinhos e familiares sobre seus hábitos e comportamento. Entre os questionamentos estavam possíveis envolvimentos com jogos de azar, agiotagem, tráfico, bebidas, violência e relacionamentos. A 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve a indenização em R$ 15 mil.

O trabalhador foi contratado em 2008 pela Nordeste Segurança e Transporte de Valores Bahia Ltda., empresa posteriormente sucedida pela Prosegur Brasil S.A. Segundo ele, uma vez por ano, um representante da companhia ia até sua residência e conversava com pessoas da vizinhança sem que ele estivesse presente para obter informações sobre sua conduta.

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As abordagens, conforme relatado no processo, buscavam descobrir se o funcionário tinha mais de uma companheira, costumava beber, participava de jogos de azar, mantinha contato com pessoas consideradas de má índole, se envolvia em brigas ou apresentava comportamento agressivo. Também eram feitas perguntas sobre possíveis dívidas com agiotas e empréstimos de dinheiro.

O motorista afirmou que a prática provocava constrangimento dentro e fora de casa, já que familiares e vizinhos estranhavam as perguntas e ele precisava explicar o motivo daquela investigação. Testemunhas ouvidas no processo confirmaram que a empresa realizava esse tipo de apuração. Uma delas relatou ainda que os empregados recebiam um documento para assinar autorizando a investigação.

A Justiça do Trabalho entendeu que, embora empresas de segurança possam adotar mecanismos para verificar a idoneidade de seus funcionários, a medida utilizada ultrapassava esse objetivo e atingia direitos relacionados à intimidade, à honra e à imagem do trabalhador. Como sucessora da Nordeste, a Prosegur foi responsabilizada e inicialmente condenada a pagar R$ 25 mil, valor posteriormente reduzido para R$ 15 mil pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (BA).