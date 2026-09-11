JUSTIÇA

Motorista é mandado ficar calado durante blitz, ameaçado de ser levado à delegacia, aciona a Justiça e ganha indenização

Policial civil afirmou que foi intimidado durante fiscalização e fez teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 12:00

Bafômetro Crédito: Shutterstock

Um motorista que seguia para o trabalho foi submetido a uma abordagem considerada desrespeitosa e intimidatória durante uma blitz da Operação Álcool Zero e terá direito a indenização do Distrito Federal. A 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF manteve a responsabilidade do poder público, mas reduziu o valor da reparação de R$ 10 mil para R$ 1 mil.

O caso ocorreu no Paranoá. Segundo o processo, o motorista, que é policial civil, foi abordado por policiais militares durante a fiscalização. Ele afirmou que recebeu ordens para calar-se e permanecer em silêncio, além de ter sido ameaçado de ser conduzido a uma delegacia. Após a insistência dos agentes, o motorista realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool.

Alimentos que podem alterar resultado do bafômetro 1 de 10

Abordagem passou dos limites

Ao analisar o recurso, os magistrados destacaram que a fiscalização de trânsito é uma atividade prevista em lei e que os policiais podem exigir que o motorista faça o teste do etilômetro. O problema, segundo a Turma Recursal, foi a forma como a abordagem ocorreu. Os julgadores entenderam que os policiais adotaram uma conduta incompatível com as normas da própria operação, ao tratar o motorista de maneira intimidatória.

Para o colegiado, o poder público não pode confundir o exercício da fiscalização com tratamento desrespeitoso ou incompatível com os deveres de urbanidade dos agentes públicos. Os magistrados consideraram, porém, que o próprio motorista contribuiu para aumentar a tensão durante a abordagem ao mencionar seu cargo de policial civil para questionar o procedimento adotado pelos policiais militares.

Essa circunstância não afastou a responsabilidade do Distrito Federal pelos excessos cometidos, mas foi levada em consideração na definição do valor da indenização. A Turma também entendeu que a divulgação posterior do episódio não deveria aumentar a reparação financeira, já que ocorreu por iniciativa do próprio autor.

Valor de Indenização cai