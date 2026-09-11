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Motorista é mandado ficar calado durante blitz, ameaçado de ser levado à delegacia, aciona a Justiça e ganha indenização

Policial civil afirmou que foi intimidado durante fiscalização e fez teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 12:00

Bafômetro
Bafômetro Crédito: Shutterstock

Um motorista que seguia para o trabalho foi submetido a uma abordagem considerada desrespeitosa e intimidatória durante uma blitz da Operação Álcool Zero e terá direito a indenização do Distrito Federal. A 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF manteve a responsabilidade do poder público, mas reduziu o valor da reparação de R$ 10 mil para R$ 1 mil.

O caso ocorreu no Paranoá. Segundo o processo, o motorista, que é policial civil, foi abordado por policiais militares durante a fiscalização. Ele afirmou que recebeu ordens para calar-se e permanecer em silêncio, além de ter sido ameaçado de ser conduzido a uma delegacia. Após a insistência dos agentes, o motorista realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool.

Alimentos que podem alterar resultado do bafômetro

Pão de forma por YouTube
Panetone por Imagem: FeLopes | Shutterstock
Vinagre por Shutterstock
Molho shoyu por Shutterstock
Frutas muitos maduras podem ter passado pelo processo de fermentação natural por Imagem: PxHere
Alguns xaropes para tosse podem conter álcool por Shutterstock
Enxaguante bucal por Shutterstock
Bombom de licor por Shutterstock
Kombucha por Shutterstock
Kefir por Shutterstock
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Pão de forma por YouTube

Abordagem passou dos limites

Ao analisar o recurso, os magistrados destacaram que a fiscalização de trânsito é uma atividade prevista em lei e que os policiais podem exigir que o motorista faça o teste do etilômetro. O problema, segundo a Turma Recursal, foi a forma como a abordagem ocorreu. Os julgadores entenderam que os policiais adotaram uma conduta incompatível com as normas da própria operação, ao tratar o motorista de maneira intimidatória.

Para o colegiado, o poder público não pode confundir o exercício da fiscalização com tratamento desrespeitoso ou incompatível com os deveres de urbanidade dos agentes públicos. Os magistrados consideraram, porém, que o próprio motorista contribuiu para aumentar a tensão durante a abordagem ao mencionar seu cargo de policial civil para questionar o procedimento adotado pelos policiais militares.

Essa circunstância não afastou a responsabilidade do Distrito Federal pelos excessos cometidos, mas foi levada em consideração na definição do valor da indenização. A Turma também entendeu que a divulgação posterior do episódio não deveria aumentar a reparação financeira, já que ocorreu por iniciativa do próprio autor.

Valor de Indenização cai 

Apesar de manter o entendimento de que houve dano moral, o colegiado considerou excessivo o valor de R$ 10 mil fixado anteriormente. Por isso, a indenização foi reduzida para R$ 1 mil. Para os magistrados, a quantia é suficiente para compensar o constrangimento sofrido pelo motorista e também cumprir a função educativa da condenação. A decisão foi unânime.

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